1915 Çanakkale Köprüsü’nden milyonlarca lira tasarruf! Muhalefetin algı operasyonları boşa çıktı!

18 Mart 2017 tarihinde temelleri atılan 1915 Çanakkale Köprüsü, 16 Mayıs 2020'de iki kulesine de kavuştu. Köprünün inşası Şubat 2022'de sona erdi. Köprü, 18 Mart 2022 tarihinde trafiğe açıldı. 1915 Çanakkale Köprüsü ile birlikte bir otoyol projesi de tamamlandı. 1915 Çanakkale Köprüsü, 2023 metrelik orta açıklığıyla "dünyanın en uzun asma köprüsü" unvanını da elde etti.