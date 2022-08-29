1915 Çanakkale Köprüsü'nden milyonlarca lira tasarruf! Muhalefetin algı operasyonları boşa çıktı!
18 Mart'ta kullanıma açılan Simgelerin Köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü muhalefetin bir algısını daha boşa çıkardı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 18 Mart'tan itibaren 2 milyondan fazla aracın kullandığını açıklayarak, 3,6 Milyon saat zaman tasarrufu sağlandığını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ekonomik etkilerini açıkladı.
Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun saatler süren yolculuğu 6 dakikaya düşürdüğünü vurguladı.
Bakan Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışından bugüne kadar 2 milyon araç kullandığını, 27,8 Milyon Taşıt-Km yol tasarrufu ve 3,6 Milyon saat zaman tasarrufu sağlandığını vurguladı.
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NÜN ÖZELLİKLERİ:
Uzunluğu: 4.608 metre
Orta açıklığı (iki kule arasındaki mesafe): 2.023 metre
Kule yüksekliği: 318 metre
Şerit sayısı: 2 x 3 adet
Köprüyü yapan şirketler: Daelim (Güney Kore) – Limak – SK (Güney Kore) – Yapı Merkezi Ortak Girişimi
Maliyeti: 3 milyar eurodan fazla
18 Mart 2017 tarihinde temelleri atılan 1915 Çanakkale Köprüsü, 16 Mayıs 2020'de iki kulesine de kavuştu. Köprünün inşası Şubat 2022'de sona erdi. Köprü, 18 Mart 2022 tarihinde trafiğe açıldı. 1915 Çanakkale Köprüsü ile birlikte bir otoyol projesi de tamamlandı. 1915 Çanakkale Köprüsü, 2023 metrelik orta açıklığıyla "dünyanın en uzun asma köprüsü" unvanını da elde etti.