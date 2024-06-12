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SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 26 bin 178 liraya kadar çıkabilir!

Temmuz ayı, emekliler için maaş zammıyla birlikte gelir artışı anlamına geliyor. Emekli maaşlarına yapılacak olan zam miktarı 3 Temmuz'da açıklanacak olup, ek iyileştirmelerle birlikte daha fazla artış mümkün olabilecek. Bu zamla birlikte, maaşlar dışında ek ödemeler ve promosyonlar da artacak, böylece emeklilerin toplam gelirlerinde gözle görülür bir iyileşme bekleniyor.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 08:24 Güncelleme 12 Haziran 2024, 08:28
SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 26 bin 178 liraya kadar çıkabilir! 1

Milyonlarca emeklinin gözü gelirlerin artacağı Temmuz ayına çevrildi. Temmuz'da SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarıyla birlikte ek ödemeleri ve promosyonları da yükselecek. Zam oranları Temmuz başında belli olacak. Üstelik artışın ek iyileştirmeyle desteklenmesi de gündemde. Bu artışlar aynı ay maaşlara yansırken, her ay verilen ek ödemeler de yükselecek. Ayrıca pek çok emekli de daha yüksek promosyon imkanı elde edecek. İşte detayları…

SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 26 bin 178 liraya kadar çıkabilir! 2

MAAŞLAR DEĞİŞİYOR
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine ise yüzde 10 artış ve ilk yarıdaki TÜFE'nin yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak.

SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 26 bin 178 liraya kadar çıkabilir! 3

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki TÜFE tahminine göre artışın SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 25.86, memur emeklilerinde yüzde 20.39 çıkması bekleniyor. Buna ilaveten ek iyileştirme de gündemde.

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