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Haberler Ekonomi SSK Bağ-Kur emeklisinin keyfini yerine getirecek zam! Refah payı+enflasyon farkı dahil 2'li gelir! 1999-2000 sonrası maaşı bağlanan herkes...

SSK Bağ-Kur emeklisinin keyfini yerine getirecek zam! Refah payı+enflasyon farkı dahil 2'li gelir! 1999-2000 sonrası maaşı bağlanan herkes...

Milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiren zam hesaplamaları merak konusu oluyor. Temmuz 2023'te emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranı belli olacak. Maaşa yapılacak olan zam tutarı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre hesaplanacak. Bu kapsamda nisan, mayıs ve haziran aylarına ait enflasyon verilerinin belli olması gerekiyor. Böylece temmuz ayında milyonlarca emekliye yapılacak zam tutarı belirlenebilecek.

22.04.2023 19:34 - Son Güncelleme: 22.04.2023 19:34
SSK Bağ-Kur emeklisinin keyfini yerine getirecek zam! Refah payı+enflasyon farkı dahil 2’li gelir! 1999-2000 sonrası maaşı bağlanan herkes...

SSK Bağ-Kur emeklisinin keyfini yerine getirecek zam! Refah payı+enflasyon farkı dahil 2'li gelir! 1999-2000 sonrası maaşı bağlanan herkes... Emeklilerin merakla beklediği zam oranı için geri sayım başladı. SSK Bağ-Kur emeklileri zam oranını 3 Temmuz 2023 günü öğrenecek. Ay başında açıklanan mart ayı enflasyon oranları emekliye yapılacak son zam oranını işaret etti. Ocak ayında yüzde 30 oranında zam yapılan SSK Bağ-Kur emeklilerine Temmuz ayında ne kadar zam yapılacak sorusu bu bağlamda akıllarda yerini aldı. Taze zam+promosyon+ikramiye 3'lü müjde geliyor.

SSK Bağ-Kur emeklisinin keyfini yerine getirecek zam! Refah payı+enflasyon farkı dahil 2’li gelir! 1999-2000 sonrası maaşı bağlanan herkes...

ZAM İÇİN İLK İPUÇLARI GELİYOR

Açıklanan Mart enflasyonu ile birlikte üç aylık oran ortaya çıktı. 6 ay sonunda emekliler ve memurlar ile asgari ücretlilerin alacağı zam oranları da belirlenecek.

SSK Bağ-Kur emeklisinin keyfini yerine getirecek zam! Refah payı+enflasyon farkı dahil 2’li gelir! 1999-2000 sonrası maaşı bağlanan herkes...

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarında artış yaşayan emekliler ve memurlar ile işçiler için zam oranlarıyla ilgili ilk ipuçları gelmeye başladı.

SSK Bağ-Kur emeklisinin keyfini yerine getirecek zam! Refah payı+enflasyon farkı dahil 2’li gelir! 1999-2000 sonrası maaşı bağlanan herkes...

Mart ayı enflasyon verisi ile birlikte 2023 yılının ilk üç ayı için oluşan oran da ortaya çıkmış oldu.

SSK Bağ-Kur emeklisinin keyfini yerine getirecek zam! Refah payı+enflasyon farkı dahil 2’li gelir! 1999-2000 sonrası maaşı bağlanan herkes...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, ilk 3 aylık enflasyon yüzde 12.52 olarak gerçekleşti.

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