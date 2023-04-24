1 milyon kişi kapsamda! EYT'de staj sigortası ayrıntıları netleşti! 1999 öncesi sigorta hakları verilecek mi? İHYA, çıraklık süreleri...

EYT düzenlemesiyle birlikte 2 milyonu aşkın kişi emeklilik hakkı kazandı. Öte yandan gündemde sıklıkla, "EYT staj sigortasını kapsayacak mı?" sorusu merak edilip araştırılıyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, staj sigortasıyla ilgili yeni açıklamada bulundu. Peki, 1999 öncesi sigorta hakları verilecek mi? İşte tüm merak edilenler ve son gelişmeler haberimizde...