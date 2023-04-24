Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 1 milyon kişi kapsamda! EYT'de staj sigortası ayrıntıları netleşti! 1999 öncesi sigorta hakları verilecek mi? İHYA, çıraklık süreleri...

1 milyon kişi kapsamda! EYT'de staj sigortası ayrıntıları netleşti! 1999 öncesi sigorta hakları verilecek mi? İHYA, çıraklık süreleri...

EYT düzenlemesinin ardından gözler staj ve çıraklık sigortası olanlara çevrildi. Lisede staj yapanlar eğitim kapsamında değerlendirildiği için sigorta başlangıçları sayılmadı. Bu nedenle gözler Meclis'ten çıkacak müjdeli habere çevrildi. Peki, 1999 öncesi sigorta hakları verilecek mi? İşte son gelişmeler haberimizde...

takvim.com.tr
AA
24.04.2023 08:53 - Son Güncelleme: 24.04.2023 08:53
EYT’de staj sigortası ayrıntıları netleşti! 1 milyon kişi kapsamda! 1999 öncesi sigorta hakları verilecek mi? ’’Müjdeli haber bekliyoruz’ dedi ve duyurdu

EYT düzenlemesiyle birlikte 2 milyonu aşkın kişi emeklilik hakkı kazandı. Öte yandan gündemde sıklıkla, "EYT staj sigortasını kapsayacak mı?" sorusu merak edilip araştırılıyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, staj sigortasıyla ilgili yeni açıklamada bulundu. Peki, 1999 öncesi sigorta hakları verilecek mi? İşte tüm merak edilenler ve son gelişmeler haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
EYT’de staj sigortası ayrıntıları netleşti! 1 milyon kişi kapsamda! 1999 öncesi sigorta hakları verilecek mi? ’’Müjdeli haber bekliyoruz’ dedi ve duyurdu

Milyonlarca EYT'li vatandaşın ilk maaşları hesaplarına yatarken lisede staj yaptıkları iş yerlerinde ellerine sigorta kağıtları verilen 'staj' ise eğitim kapsamında değerlendirildi.

EYT’de staj sigortası ayrıntıları netleşti! 1 milyon kişi kapsamda! 1999 öncesi sigorta hakları verilecek mi? ’’Müjdeli haber bekliyoruz’ dedi ve duyurdu

Milyonlarca EYT'lilerin sorunları yeni yılda son bulurken ilk maaşlarını ise Nisan ayında hesaplarına geçti.

EYT’de staj sigortası ayrıntıları netleşti! 1 milyon kişi kapsamda! 1999 öncesi sigorta hakları verilecek mi? ’’Müjdeli haber bekliyoruz’ dedi ve duyurdu

Ancak EYT staj çıraklık konusunda kafalar hala karışık.

EYT’de staj sigortası ayrıntıları netleşti! 1 milyon kişi kapsamda! 1999 öncesi sigorta hakları verilecek mi? ’’Müjdeli haber bekliyoruz’ dedi ve duyurdu

Vatandaşlar 1999 öncesi staj sigortası haklarının verilmesini ve EYT yasası kapsamına dahil edilmelerini talep ediyor.

SON DAKİKA