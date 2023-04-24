1 milyon kişi kapsamda! EYT'de staj sigortası ayrıntıları netleşti! 1999 öncesi sigorta hakları verilecek mi? İHYA, çıraklık süreleri...
EYT düzenlemesinin ardından gözler staj ve çıraklık sigortası olanlara çevrildi. Lisede staj yapanlar eğitim kapsamında değerlendirildiği için sigorta başlangıçları sayılmadı. Bu nedenle gözler Meclis'ten çıkacak müjdeli habere çevrildi. Peki, 1999 öncesi sigorta hakları verilecek mi? İşte son gelişmeler haberimizde...
EYT düzenlemesiyle birlikte 2 milyonu aşkın kişi emeklilik hakkı kazandı. Öte yandan gündemde sıklıkla, "EYT staj sigortasını kapsayacak mı?" sorusu merak edilip araştırılıyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, staj sigortasıyla ilgili yeni açıklamada bulundu. Peki, 1999 öncesi sigorta hakları verilecek mi? İşte tüm merak edilenler ve son gelişmeler haberimizde...
Milyonlarca EYT'li vatandaşın ilk maaşları hesaplarına yatarken lisede staj yaptıkları iş yerlerinde ellerine sigorta kağıtları verilen 'staj' ise eğitim kapsamında değerlendirildi.
Milyonlarca EYT'lilerin sorunları yeni yılda son bulurken ilk maaşlarını ise Nisan ayında hesaplarına geçti.
Vatandaşlar 1999 öncesi staj sigortası haklarının verilmesini ve EYT yasası kapsamına dahil edilmelerini talep ediyor.