Primler de eşitleniyor! 2008 sonrası Bağkur’lulara 5 yıl erken emeklilik! 1261 gün şartı ortadan kalkıyor!

Bağkur'lu erkeklerin emekli olmak için çok daha yüksek prim şartı sağlamaları, birçok kişi tarafından haksızlık olarak değerlendiriliyordu. Çalışma Bakanı da daha önce bir esnaf toplantısında bu durumun farkında olduklarını ve üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.