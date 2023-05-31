SSK Bağ-Kur emeklisini sevinçten dört köşe edecek zam müjdesi! 7.500 TL ve üstü maaş alana 2'li artış geliyor! Refah payı, enflasyon farkı, seyyanen zamla en düşük maaş...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için her yıl ocak ve temmuz aylarında maaşlara zam yapılıyor. Bu zam oranları, ülkenin enflasyon durumuna göre belirleniyor. Son gelişmelere göre Türkiye'deki emekliler için yeni bir müjde verildi. TÜİK tarafından açıklanacak son 2 enflasyon verisi, emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranını belirleyecek. Bu doğrultuda 4 veri baz alınarak kalem kalem tüm emeklilerin maaşları hesaplandı.