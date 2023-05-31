SSK Bağ-Kur emeklisini sevinçten dört köşe edecek zam müjdesi! 7.500 TL ve üstü maaş alana 2'li artış geliyor! Refah payı, enflasyon farkı, seyyanen zamla en düşük maaş...
Emekliler temmuz ayındaki zam miktarının açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Son olarak en düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye yükseltildi. Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından maaş hesaplamaları yeniden yapıldı. Son veri gelince temmuz ayında yapılacak zam tutarı belirlenecek. Bu zam miktarı emeklilerin maaşlarına ne kadar artış geleceğini belirleyecek. Ayrıca emeklileri bir müjde daha bekliyor. Haziran ayında emeklilere bir emekli ikramiyesi daha verilecek.
31.05.2023 16:27 - Son Güncelleme: 31.05.2023 16:27
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için her yıl ocak ve temmuz aylarında maaşlara zam yapılıyor. Bu zam oranları, ülkenin enflasyon durumuna göre belirleniyor. Son gelişmelere göre Türkiye'deki emekliler için yeni bir müjde verildi. TÜİK tarafından açıklanacak son 2 enflasyon verisi, emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranını belirleyecek. Bu doğrultuda 4 veri baz alınarak kalem kalem tüm emeklilerin maaşları hesaplandı.