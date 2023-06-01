A101’de bu hafta neler var? A101 KATALOG! 1 Haziran ucuz ürünleri az evvel görücüye çıktı! Zam geldi derken yağ, çay, zeytin indirimi...

A101 1-2-3-4-5-6-7 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğu az evvel yayımlandı. Bugünden itibaren A101 marketlerine giden 100'den fazla üründe indirimle karşılaşacak. Hem Haftanın Yıldızları kataloğu hem de Aldın Aldın kataloğu yayımlandı. Peki bu hafta A101'de neler var? A101'de hangi ürünler indirimde? Yağ, çay, zeytin, tuvalet kağıdı, elektronik ürünler, plazma...