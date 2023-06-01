A101'de bu hafta neler var? A101 KATALOG! 1 Haziran ucuz ürünleri az evvel görücüye çıktı! Zam geldi derken yağ, çay, zeytin indirimi...
Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden A101, bu hafta için hazırlanan indirim kataloğunu yayımladı. Müşterilerine geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarla alışveriş imkanı sunan A101, 31 Mayıs ve 1 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak indirimlerle dikkatleri çekiyor. İşte bu haftanın A101 indirim kataloğunda yer alan fırsatlar... Yayımlanan indirim kataloğunda birbirinden cazip indirimler ve kampanyalar bulunmaktadır. 31 Mayıs tarihinde başlayan ve 1 Haziran itibariyle devam edecek olan bu indirim döneminde, müşterilere geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor. Gıda, temizlik, kişisel bakım, elektronik, ev tekstili ve daha birçok kategorideki ürünlerde indirimler ve avantajlı fiyatlar mevcut.
01.06.2023 09:38 - Son Güncelleme: 01.06.2023 09:38
A101 1-2-3-4-5-6-7 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğu az evvel yayımlandı. Bugünden itibaren A101 marketlerine giden 100'den fazla üründe indirimle karşılaşacak. Hem Haftanın Yıldızları kataloğu hem de Aldın Aldın kataloğu yayımlandı. Peki bu hafta A101'de neler var? A101'de hangi ürünler indirimde? Yağ, çay, zeytin, tuvalet kağıdı, elektronik ürünler, plazma...