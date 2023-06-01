1999-2007 arası 2008 sonrası 50-51-51 yaşla erken emeklilik çıktı! EYT kademeli emeklilik tablosu az evvel netleşti! 2 ölçütle 3600 prim günü...
'Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kademeli emeklilik başvuru detayları ve şartları belli oldu. EYT'yi kaçıranlara kısmi emeklilik formülü netleşti. EYT düzenlemesinden yararlanamayanlar için 'kısmı emeklilik formülü' gündemde vatandaşların ilgisini çekiyor. Peki Kısmi emeklilik formülü nedir? Kısmi emeklilik ile 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabilecek. İşte kısmi emeklilik şartları hakkında bilgiler.
EYT kademeli emeklilik tablosu az evvel netleşti! 1999-2007 arası 2008 sonrası 50-51-51 yaşla erken emeklilik çıktı! 2 ölçütle 3600 prim günü... 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayanların emekliliğinde yaş şartı düştü. Bu tarihten önce çalışmaya başlayanlardan, yaşın dışındaki koşulları sağlayanlar bir çırpıda emekli olabilecek. EYT'li SSK'lılarda 5000 – 5975 prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi aranacak. BAĞ-KUR'lu ve Emekli Sandığı'na tabi erkekler 9000, kadınlar 7200 prim gününü tamamlayarak emekliliğe hak kazanacaklar. İşte detaylar...
EYT ile emeklilik yolu açıldı. EYT'yi az farkla kaçıranlar da oldu. Bu kişilere 'kısmı emeklilik formülü' geliyor.
EYT yasasından yararlanamayanlar yani 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için bir kademeli yaş şartıyla emeklilik masaya geldi. Yaş şartının esnetilmesi ve kaldırılması aynı EYT yasasındaki gibi yaş şartının tamamen kaldırılması ile kısmi emeklilik sağlanabilecek. Kısmı emeklilik formülünün nasıl işleyeceğine dair ayrıntıları CNN Türk Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya ile değerlendirdi.
EYT'Yİ KAÇIRANLARA KISMİ EMEKLİLİK FORMÜLÜ NEDİR?
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya'nın açıklamaları şu şekilde:
"Kısmi emeklilik dediğimiz 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim gün sayısını tamamlayanlar 8 Eylül 1999 tarihinde önce kadınlar 50 yaşında, erkekler 55 yaşında emekli olabiliyordu. Fakat 2014 yılının mayıs ayından itibaren onlarda kademeli yaş sınırına tabi olduğu için kadınlar 58 yaşında, erkekler 60 yaşında emekli olabiliyorlar.