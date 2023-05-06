SSK Bağ-Kur emeklisine çifte piyango vurduracak zam! 4 veri tamam geriye kaldı 2! 7.500 TL maaşa kallavi artış geliyor! Refah payı+enflasyon farkı dahil...
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranı temmuz ayında belli olacak. Bu kapsamda zam yolunda veriler tek tek belli oluyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından zamlı maaşlar noktası virgülüne hesaplanıyor. Şimdi milyonlarca emekli son veriler ışığında maaşlarına yapılacak zam oranını araştırıyor ve refah payının eklenip eklenmeyeceğini merak ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak son 2 enflasyon verisi emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranını işaret edecek.
06.05.2023 09:22 - Son Güncelleme: 06.05.2023 09:22
SSK ve Bağ-Kur emeklisine çifte piyango vurduracak zam! 4 veri tamam geriye kaldı 2! Refah payı+enflasyon farkı... Nisan ayı TÜİK enflasyon oranları için geri sayım sona erdi. Milyonlarca emekli temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam tutarına odaklandı. Dün zam yolunda bir veri daha belli oldu. Emekliler haziran ayında bir bayram ikramiyesi alacak, temmuz ayında da zamlı maaşlarını öğrenecek. Böylece yaz aylarına çifte kazançla girmiş olacak.
Bu verilerin açıklanmasıyla zam oranı ortaya çıkacak. Emekliler, 3 Temmuz'da maaşların ne kadar artacağını öğrenecek.