Kadınlara erken emeklilik için prim ve yaş desteği! Çalışanları-ev kadınlarını neler bekliyor? Hangi imkanlar sağlanacak?
Ev kadınları ile annelere emeklilikte yaş ve prim desteği için düğmeye basıldı. Çalışmayanların primlerinin 3'te 1'ini devlet karşılarken, çalışanlara da çocuk sayısına göre yaş-prim avantajı sağlanacak. Doğum borçlanması için de yeni formül gündemde…
06.05.2023 07:01 - Son Güncelleme: 06.05.2023 07:01
YILDA 12.810 TL PRİM KATKISI
Ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte birini devlet karşılayacak.