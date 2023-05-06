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Kadınlara erken emeklilik için prim ve yaş desteği! Çalışanları-ev kadınlarını neler bekliyor? Hangi imkanlar sağlanacak?

Ev kadınları ile annelere emeklilikte yaş ve prim desteği için düğmeye basıldı. Çalışmayanların primlerinin 3'te 1'ini devlet karşılarken, çalışanlara da çocuk sayısına göre yaş-prim avantajı sağlanacak. Doğum borçlanması için de yeni formül gündemde&hellip;

takvim.com.tr
Çığıl Ön Yener
06.05.2023 07:01 - Son Güncelleme: 06.05.2023 07:01
Kadınlara erken emeklilik için prim ve yaş desteği! Çalışanları-ev kadınlarını neler bekliyor? Hangi imkanlar sağlanacak?

4.7 milyon kişiyi kapsayan EYT düzenlemesinin ardından emeklilikte yeni reform hazırlığı başladı.

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Kadınlara erken emeklilik için prim ve yaş desteği! Çalışanları-ev kadınlarını neler bekliyor? Hangi imkanlar sağlanacak?

Reform kapsamında en önemli adımlardan biri kadınlar için atılacak.

Kadınlara erken emeklilik için prim ve yaş desteği! Çalışanları-ev kadınlarını neler bekliyor? Hangi imkanlar sağlanacak?

Kadınların emekliliği kolaylaşacak. Erken emeklilik ve prim destekleri söz konusu olacak.

Kadınlara erken emeklilik için prim ve yaş desteği! Çalışanları-ev kadınlarını neler bekliyor? Hangi imkanlar sağlanacak?

AK Parti'nin Seçim Beyannamesi'ne göre kadınlara emeklilik için hem yaş hem prim desteği verilecek.

Kadınlara erken emeklilik için prim ve yaş desteği! Çalışanları-ev kadınlarını neler bekliyor? Hangi imkanlar sağlanacak?

YILDA 12.810 TL PRİM KATKISI
Ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte birini devlet karşılayacak.

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