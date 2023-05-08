Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 18 yaşınızdan büyük olmanız yetiyor! T.C Kimlik sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlara nakit yardım var! Kişi başı en az 1.500 TL...

18 yaşınızdan büyük olmanız yetiyor! T.C Kimlik sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlara nakit yardım var! Kişi başı en az 1.500 TL...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gelir düzeyi düşük olan ailelere, yaşlılara, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere, yetimlere ve kimsesizlere önemli destekler sunarak, sosyal yardımların yaygınlaştırılmasını hedeflemektedir. Bu destek ödemeleri, sağlanan destek paketlerine göre değişiklik göstermektedir. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan bazı destek ödemeleri ve başvuru şartları: Gelir düzeyi düşük ailelere yönelik olarak SYDV aracılığıyla birçok yardım programı sunulmaktadır. Bu yardımlar arasında geçici maddi destek, düğün yardımı, eğitim yardımı, sağlık yardımı gibi çeşitli kategoriler bulunur. Başvurular, ilgili SYDV'ye yapılmaktadır.

takvim.com.tr
08.05.2023 10:50 - Son Güncelleme: 08.05.2023 10:50
18 yaşınızdan büyük olmanız yetiyor! T.C Kimlik sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlara nakit yardım var! Kişi başı en az 1.500 TL...

Sosyal Yardım, Çocuk Yardımı, Engelli Yardımı, Doğal Gaz Tüketim Desteği, Elektrik Desteği, Aile Destek Programı ve Evde Bakım Yardımı gibi destekler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara sunulmaktadır. Bu destek ödemeleri, farklı kategorilerdeki kişilere yönelik olarak çeşitlilik göstermektedir ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
18 yaşınızdan büyük olmanız yetiyor! T.C Kimlik sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlara nakit yardım var! Kişi başı en az 1.500 TL...

Sosyal Yardım:

Sosyal yardım, maddi yönden dezavantajlı durumda bulunan vatandaşlara yönelik yapılan bir destek programıdır. Bu destek ödemesinden faydalanmak için başvuru yapmak yeterlidir.

18 yaşınızdan büyük olmanız yetiyor! T.C Kimlik sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlara nakit yardım var! Kişi başı en az 1.500 TL...

Başvuru için T.C Kimlik numaranızı kullanabilirsiniz. Sosyal yardım miktarı, ihtiyaç sahibi vatandaşların durumuna göre belirlenmektedir. Ödemeler, en az 120 TL olup, en fazla 2500 TL'ye kadar çıkabilmektedir.

18 yaşınızdan büyük olmanız yetiyor! T.C Kimlik sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlara nakit yardım var! Kişi başı en az 1.500 TL...

Çocuk Yardımı:

Ailelerin çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan bir destek programıdır. Çocuk yardımı, çocukların sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi ve gelişebilmesi için maddi destek sağlamayı amaçlamaktadır.

18 yaşınızdan büyük olmanız yetiyor! T.C Kimlik sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlara nakit yardım var! Kişi başı en az 1.500 TL...

Bu destek ödemesi, ailelerin çocuk sayısına ve ihtiyaç durumlarına göre değişiklik göstermektedir. Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen şartları karşılayan aileler tarafından yapılabilmektedir.

SON DAKİKA