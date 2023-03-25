SSK, Bağ-Kur emeklisine 7.500 TL maaş + 4.000 TL ikramiye + 12.500 TL! Tarih verildi! 5.000'den 7.200 prim güne...
Emeklye zam sonrası yeni maaşlar hakkında araştırmalar hızlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Türkiye Emekliler Derneği ziyaretinde konuştu. Emeklinin rahat nefes alacağını belirten Bilgin'den peş peşe müjde haberi geldi. Peki memura zam gelecek mi? Emeklli memur maaşları artacak mı? İşte detaylar...
Emekliye beklenen müjdeli haber geldi. Bakan Bilgin tarafından yapılan açıklamalar sosyal medyada gündem oldu. En düşük emekli aylığının yükseleceğini belirten Bilgin'in ardından emekli maaşı ne zaman artacak ve yeni emekli maaşı ne kadar olacak soruları aratılmaya başlandı. İşte demekliye ara zam ve emekli ek zam hakkında tüm merak edilenler...
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En düşük emekli aylığını 7 bin 500 TL olarak güncelledik." ifadelerine yer verdi.
BAKAN BİLGİN ZAM SİNYALİ VERMİŞTİ!
"5500 liraya yükselttiğimiz en düşük Emekli aylığı bugünkü şartlarda yetersiz kaldığını başkan vurgu yaptı. Ben de aynı fikirdeyim. Bununla ilgili alternatif çalışmaları yaptık. 1 aydan bir süre önce bunları açıklayacaktım ama bugün belirtiyordum. Alternatif çalışmaları en düşük emekli maaşını yükseltecek alternatif modellerimiz var."