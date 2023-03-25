RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi SSK, Bağ-Kur emeklisine 7.500 TL maaş + 4.000 TL ikramiye + 12.500 TL! Tarih verildi! 5.000'den 7.200 prim güne...

SSK, Bağ-Kur emeklisine 7.500 TL maaş + 4.000 TL ikramiye + 12.500 TL! Tarih verildi! 5.000'den 7.200 prim güne...

Emeklye zam sonrası yeni maaşlar hakkında araştırmalar hızlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Türkiye Emekliler Derneği ziyaretinde konuştu. Emeklinin rahat nefes alacağını belirten Bilgin'den peş peşe müjde haberi geldi. Peki memura zam gelecek mi? Emeklli memur maaşları artacak mı? İşte detaylar...

takvim.com.tr
25.03.2023 16:50 - Son Güncelleme: 25.03.2023 16:51
5.000’den 7.200 prim güne... Tarih verildi! SSK, Bağ-Kur emeklisine 7.500 TL maaş + 5.500 TL ikramiye + 12.500 TL!

Emekliye beklenen müjdeli haber geldi. Bakan Bilgin tarafından yapılan açıklamalar sosyal medyada gündem oldu. En düşük emekli aylığının yükseleceğini belirten Bilgin'in ardından emekli maaşı ne zaman artacak ve yeni emekli maaşı ne kadar olacak soruları aratılmaya başlandı. İşte demekliye ara zam ve emekli ek zam hakkında tüm merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
5.000’den 7.200 prim güne... Tarih verildi! SSK, Bağ-Kur emeklisine 7.500 TL maaş + 5.500 TL ikramiye + 12.500 TL!

TOPLAM 4.000 TL BAYRAM İKAMİYESİ!

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekli bayram ikramiyelerinin 2 bin TL olacağını açıkladı.

5.000’den 7.200 prim güne... Tarih verildi! SSK, Bağ-Kur emeklisine 7.500 TL maaş + 5.500 TL ikramiye + 12.500 TL!

"MART-NİSAN GİBİ YASALAŞACAK"

Emekli bayram ikramiyesi zammının mart sonu ve nisan ayının başı gibi yasalaşması bekleniyor. Bu nedenle bayram gelmeden 1 hafta önce ödemenin hesaplara aktarılması bekleniyor.

5.000’den 7.200 prim güne... Tarih verildi! SSK, Bağ-Kur emeklisine 7.500 TL maaş + 5.500 TL ikramiye + 12.500 TL!

15-20 NİSAN TARİHLERİNE DİKKAT!

Zamlı bayram ikramiyelerinin Ramazan bayramı gelmeden hesaplara yatacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle milyonlarca emekliye 15-20 Nisan tarihlerinde ikramiye ödemesinin yapılacağı düşünülüyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizden erişebilirsiniz.

5.000’den 7.200 prim güne... Tarih verildi! SSK, Bağ-Kur emeklisine 7.500 TL maaş + 5.500 TL ikramiye + 12.500 TL!

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En düşük emekli aylığını 7 bin 500 TL olarak güncelledik." ifadelerine yer verdi.

BAKAN BİLGİN ZAM SİNYALİ VERMİŞTİ!

"5500 liraya yükselttiğimiz en düşük Emekli aylığı bugünkü şartlarda yetersiz kaldığını başkan vurgu yaptı. Ben de aynı fikirdeyim. Bununla ilgili alternatif çalışmaları yaptık. 1 aydan bir süre önce bunları açıklayacaktım ama bugün belirtiyordum. Alternatif çalışmaları en düşük emekli maaşını yükseltecek alternatif modellerimiz var."

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