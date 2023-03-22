İŞKUR E-ŞUBE GİRİŞ: esube.iskur.gov.tr BAŞVURU EKRANI! İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı şartları, branş dağılımı! Temizlikçi, hasta karşılama...

Son dakika haberine göre İŞKUR Sağlık Bakanlığı başvuruları esube.işkur,gov.tr internet adresi üzerinden online olarak alınmaya başlandı. Bakanlığın 10 bin 900 işçi alımı ilanına başvuruda bulunmak isteyen binlerce kişi İŞKUR'un e-şube adresine yoğunlaştı. Peki İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı şartları, branş dağılımı nasıl? İşte başvuru ekranı ve diğer tüm detaylar...