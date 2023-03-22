İŞKUR E-ŞUBE GİRİŞ: esube.iskur.gov.tr BAŞVURU EKRANI! İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı şartları, branş dağılımı! Temizlikçi, hasta karşılama...
İŞKUR E-Şube girişi araştırılmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı İŞKUR üzerinden başvurularını başlattı. Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı'nın sürekli işçinin alımına ilişkin ilanına göre 10 bin 900 sürekli işçi istihdam edilecek. Başvurular 22 Mart 2023 tarihi itibariyle başladı. İşte Sağlık Bakanlığı İŞKUR başvuru ekranı: esube.iskur.gov.tr! 4 bin 958 temizlik görevlisi, 3 bin 386 güvenlik görevlisi , 747 klinik destek elemanı (hastane), 520 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 279 elektrikçi...
22.03.2023 12:29 - Son Güncelleme: 22.03.2023 12:34
Son dakika haberine göre İŞKUR Sağlık Bakanlığı başvuruları esube.işkur,gov.tr internet adresi üzerinden online olarak alınmaya başlandı. Bakanlığın 10 bin 900 işçi alımı ilanına başvuruda bulunmak isteyen binlerce kişi İŞKUR'un e-şube adresine yoğunlaştı. Peki İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı şartları, branş dağılımı nasıl? İşte başvuru ekranı ve diğer tüm detaylar...
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvurular 22-27 Mart tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) 'esube.iskur.gov.tr' sitesi üzerinden yapılacak.