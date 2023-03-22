Vav TV İzle
Haberler Ekonomi İŞKUR E-ŞUBE GİRİŞ: esube.iskur.gov.tr BAŞVURU EKRANI! İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı şartları, branş dağılımı! Temizlikçi, hasta karşılama...

İŞKUR E-ŞUBE GİRİŞ: esube.iskur.gov.tr BAŞVURU EKRANI! İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı şartları, branş dağılımı! Temizlikçi, hasta karşılama...

İŞKUR E-Şube girişi araştırılmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı İŞKUR üzerinden başvurularını başlattı. Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı'nın sürekli işçinin alımına ilişkin ilanına göre 10 bin 900 sürekli işçi istihdam edilecek. Başvurular 22 Mart 2023 tarihi itibariyle başladı. İşte Sağlık Bakanlığı İŞKUR başvuru ekranı: esube.iskur.gov.tr! 4 bin 958 temizlik görevlisi, 3 bin 386 güvenlik görevlisi , 747 klinik destek elemanı (hastane), 520 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 279 elektrikçi...

22.03.2023 12:29 - Son Güncelleme: 22.03.2023 12:34
İŞKUR E-ŞUBE GİRİŞ: esube.iskur.gov.tr BAŞVURU EKRANI! İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı şartları, branş dağılımı! Temizlikçi, hasta karşılama...

Son dakika haberine göre İŞKUR Sağlık Bakanlığı başvuruları esube.işkur,gov.tr internet adresi üzerinden online olarak alınmaya başlandı. Bakanlığın 10 bin 900 işçi alımı ilanına başvuruda bulunmak isteyen binlerce kişi İŞKUR'un e-şube adresine yoğunlaştı. Peki İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı şartları, branş dağılımı nasıl? İşte başvuru ekranı ve diğer tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
İŞKUR E-ŞUBE GİRİŞ: esube.iskur.gov.tr BAŞVURU EKRANI! İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı şartları, branş dağılımı! Temizlikçi, hasta karşılama...

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN 900 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI, KADROLAR

4 bin 958 temizlik görevlisi, 3 bin 386 güvenlik görevlisi (silahsız), 747 klinik destek elemanı (hastane), 520 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 279 elektrikçi,

İŞKUR E-ŞUBE GİRİŞ: esube.iskur.gov.tr BAŞVURU EKRANI! İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı şartları, branş dağılımı! Temizlikçi, hasta karşılama...

195 inşaat boyacısı, 130 marangoz, 277 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 258 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elamanı ile 150 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı.

İŞKUR E-ŞUBE GİRİŞ: esube.iskur.gov.tr BAŞVURU EKRANI! İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı şartları, branş dağılımı! Temizlikçi, hasta karşılama...

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular 22-27 Mart tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) 'esube.iskur.gov.tr' sitesi üzerinden yapılacak.

İŞKUR E-ŞUBE GİRİŞ: esube.iskur.gov.tr BAŞVURU EKRANI! İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı şartları, branş dağılımı! Temizlikçi, hasta karşılama...

Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet türü ve mesleklerdeki alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecek. Bu nedenle başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.

SON DAKİKA