16.1 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine ilaç gibi gelecek zam müjdesi! 3 veriyle tabloyu şekillendirecek model! Temmuz 2023'te en düşük emekli maaşı...
Milyonlarca emekliye rahat nefes aldıracak yeni maaş zammı formülleri masaya geldi. Bugün saat 12.00'de Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Bilgin Türkiye Emekliler Derneği'ni ziyaret etti. Ziyaret sonrası önemli açıklamalar yapan Bakan Bilgin emekli maaşını yükseltecek yeni formülleri masaya aldıklarını ifade etti. Öte yandan Bakan Bilgin bayram ikramiyesiyle ilgili detaylar hakkında da önemli bilgileri milyonlarca vatandaşla paylaştı. Şimdi emekliler büyük bir merakla maaşlarına yapılacak olan zam tutarına odaklandı.
22.03.2023 13:31 - Son Güncelleme: 22.03.2023 13:51
16.1 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine ilaç gibi gelecek zam müjdesi! 3 veriyle tabloyu şekillendirecek model! Temmuz 2023'te en düşük emekli maaşı için çalışmalar başlıyor. Emekliler için yeni düzenleme geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bugün öğle saatlerinde Türkiye Emekliler Derneği'ni ziyaret etti. Bakan Bilgin ziyaret sonrası önemli son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Bilgin hem maaş zammı hem de bayram ikramiyesine dair detayları duyurdu.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamasında şu ifadelere yer verdi: