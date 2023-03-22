16.1 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine ilaç gibi gelecek zam müjdesi! 3 veriyle tabloyu şekillendirecek model! Temmuz 2023'te en düşük emekli maaşı için çalışmalar başlıyor. Emekliler için yeni düzenleme geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bugün öğle saatlerinde Türkiye Emekliler Derneği'ni ziyaret etti. Bakan Bilgin ziyaret sonrası önemli son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Bilgin hem maaş zammı hem de bayram ikramiyesine dair detayları duyurdu.