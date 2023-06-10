SSK BAĞ-KUR emeklisine 3'lü gelir için ek formül oluşturuldu! 7.500 TL ve üstü maaş alana süper zam geliyor! Temmuz 2023'te en düşük emekli maaşı...
SSK ve Bağ-Kur emeklisini sevindirecek haberler peş peşe duyurulmaya başlandı. Bilindiği gibi her yıl ocak ve temmuz aylarında emekli maaşlarına yapılacak zam oranları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileriyle belirleniyor. Son verinin açıklanmasının ardından milyonlarca emekli promosyon ve ikramiye de dahil 3'lü bir gelir artışı elde edecek. Öte yandan refah payı ve enflasyon farkı eklenince net emekli maaşı ortaya çıkacak. Temmuz ayında haziran enflasyon oranlarıyla bu rakam belli olacak.
10.06.2023 15:31 - Son Güncelleme: 10.06.2023 15:31
Mayıs ayı enflasyon oranları duyurulmasıyla birlikte yeni hesaplamalar tek tek yapıldı. TÜİK tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, mayıs ayı enflasyon oranları açıklandı. Bu doğrultuda emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı için 5 veri tamamlandı ve artık geriye bir tek gelecek ay açıklanacak olan haziran ayı enflasyon oranları kaldı. Bu kapsamda milyonlarca emekli son rakamlarla birlikte maaşlarına ne kadar zam yapılacağını öğrenmek istiyor. Son veriler emekli maaşları için yapılan zam hesaplamalarını da ortaya çıkardı.