SSK BAĞ-KUR emeklisine 3’lü gelir için ek formül oluşturuldu! 7.500 TL ve üstü maaş alana süper zam geliyor! Temmuz 2023’te en düşük emekli maaşı...

Mayıs ayı enflasyon oranları duyurulmasıyla birlikte yeni hesaplamalar tek tek yapıldı. TÜİK tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, mayıs ayı enflasyon oranları açıklandı. Bu doğrultuda emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı için 5 veri tamamlandı ve artık geriye bir tek gelecek ay açıklanacak olan haziran ayı enflasyon oranları kaldı. Bu kapsamda milyonlarca emekli son rakamlarla birlikte maaşlarına ne kadar zam yapılacağını öğrenmek istiyor. Son veriler emekli maaşları için yapılan zam hesaplamalarını da ortaya çıkardı.