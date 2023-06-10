Temmuz zamlı asgari ücrete %15.26 ek zam netleşti! Asgari Ücret Tespit Komisyonu TOPLANMA TARİHİ 2023!

Yeni asgari ücret belli oldu mu sorusu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağı tarihin kesinleşmesinin ardından sıkça araştırılır oldu. Temmuz ara zammı için komisyon o tarihte toplanacak. Son dakika haberine göre asgari ücrete yapılacak ara zam oranının görüşüleceği tarih belli oldu. Peki Temmuz Zamlı asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? İşte detaylar.