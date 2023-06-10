Temmuz zamlı asgari ücrete %15.26 ek zam netleşti! Asgari Ücret Tespit Komisyonu TOPLANMA TARİHİ 2023!
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 13 Haziran tarihinde toplanacak. Bu toplantıda, yeni asgari ücretin belirlenmesi için ara zam oranları görüşülecek. Komisyondan çıkacak karar, hem çalışanlar hem de işverenler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Başkan Erdoğan, son açıklamasında "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz da çalışmalarına başlıyor." ifadelerini kullanmıştı. Şimdi gözler, yeni asgari ücretin ne olacağına çevrilmiş durumda. Peki, yeni asgari ücret belirlendi mi? Temmuz zamlı asgari ücrete %15.26 ek zam netleşti ve geri sayım başladı! Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi sendikaları, işveren temsilcileri ve hükümet yetkililerinden oluşan bir heyetten oluşur. Bu heyet, asgari ücretin belirlenmesi konusunda görüşlerini paylaşır ve ortak bir karar alır.
Yeni asgari ücret belli oldu mu sorusu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağı tarihin kesinleşmesinin ardından sıkça araştırılır oldu. Temmuz ara zammı için komisyon o tarihte toplanacak. Son dakika haberine göre asgari ücrete yapılacak ara zam oranının görüşüleceği tarih belli oldu. Peki Temmuz Zamlı asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? İşte detaylar.
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK 2023?
Son dakika haberine göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacak.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira olarak uygulanan mevcut rakama yapılacak artışı belirlemek için ilerleyen günlerde toplanacak.