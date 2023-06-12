Ek zam + 5.100 TL seyyanen artış kapıda! 11.000-12.000-13.000 TL maaş alanlar... Memura Emekli Sandığı'na 3+1 zam geliyor!
Memur ve emekli maaşlarında yapılacak olan zam oranları ve düzenlemeler merak konusu oldu. Temmuz ayında yapılacak düzenlemelerle birlikte, emekliler ve asgari ücretliler için öngörülen düzenlemeler hayata geçecek. Öte yandan mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla son hesaplamalar ortaya çıktı. Ağustos ayında gerçekleştirilecek toplu sözleşme görüşmeleri ise maaş zamlarının belirlenmesinde kritik bir rol oynayacak.
Memur ve emekli maaşları için zam oranları için geri sayım başladı. Emekli, memur ve asgari ücretliler için maaş zam düzenlemelerinin yakın zamanda hayata geçirilecek. Ağustos ayında ise toplu sözleşme görüşmeleri gerçekleştirilecek. Bu görüşmelerde enflasyon farkları, refah payı ve seyyanen artışlar gibi faktörler dikkate alınarak maaş zamları belirlenecek. Emekliler ve asgari ücretliler için düzenlemeler çok yakında geliyor. Ağustos ayında ise toplu sözleşme görüşmeleri gerçekleştirilecek.
Milyonlarca çalışanın ve emeklinin Temmuz zammı için kollar sıvandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "En düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaracağız" müjdesi için düğmeye basıldı. Temmuz'da hayata geçirilecek bu düzenlemenin diğer memurlara ve emeklilere nasıl yansıyacağı merak konusu olurken, 22 bin lira için 3 formül gündeme geldi.