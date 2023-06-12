Ek zam + 5.100 TL seyyanen artış kapıda! 11.000-12.000-13.000 TL maaş alanlar... Memura Emekli Sandığı’na 3+1 zam geliyor!

Memur ve emekli maaşları için zam oranları için geri sayım başladı. Emekli, memur ve asgari ücretliler için maaş zam düzenlemelerinin yakın zamanda hayata geçirilecek. Ağustos ayında ise toplu sözleşme görüşmeleri gerçekleştirilecek. Bu görüşmelerde enflasyon farkları, refah payı ve seyyanen artışlar gibi faktörler dikkate alınarak maaş zamları belirlenecek. Emekliler ve asgari ücretliler için düzenlemeler çok yakında geliyor. Ağustos ayında ise toplu sözleşme görüşmeleri gerçekleştirilecek.