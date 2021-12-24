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Haberler Ekonomi SSK Bağ-Kur emeklisi maaşlarını yükseltecek 2 senaryoya dikkat kesildi! Öneriler peş peşe aktarılıyor! %15-40 artış formüyle hesaplanan maaşlar

SSK Bağ-Kur emeklisi maaşlarını yükseltecek 2 senaryoya dikkat kesildi! Öneriler peş peşe aktarılıyor! %15-40 artış formüyle hesaplanan maaşlar

13 milyon emekli vatandaş maaşlarına yapılacak olan zam tutarına kilitlendi. Emekliler merakla Ocak ayında maaşlarına yapılacak olan zam tutarına odaklanırken yeni formüller aktarılıyor. Yeni ipuçları da ortaya çıkıyor. Emeklilerin merakla beklediği Ocak ayı zammı 3 Ocak Pazartesi günü belli olacak. Geçen hafta TÜİK tarafından enflasyon verilerinin açıklanmasıyla zam yolunda beşinci veride belli oldu. Beş aylık enflasyon rakamlarına göre, yüzde 10.48 olarak çıktı. Ayrıca Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), SSK ve Bağ Kur kapsamında taban aylıkları ve ek zam artışlarının yeniden gündeme gelmesini sağladı.

takvim.com.tr
24.12.2021 18:43 - Son Güncelleme: 24.12.2021 18:44
SSK Bağ-Kur emeklisi maaşlarını yükseltecek 2 senaryoya dikkat kesildi! Öneriler peş peşe aktarılıyor! %15-40 artış formüyle hesaplanan maaşlar

13 milyon emekli vatandaş maaşlarına yapılacak olan zam tutarına kilitlendi. Emekliler merakla Ocak ayında maaşlarına yapılacak olan zam tutarına odaklanırken yeni formüller aktarılıyor. Yeni ipuçları da ortaya çıkıyor. Emeklilerin merakla beklediği Ocak ayı zammı 3 Ocak Pazartesi günü belli olacak. Geçen hafta TÜİK tarafından enflasyon verilerinin açıklanmasıyla zam yolunda beşinci veride belli oldu. Beş aylık enflasyon rakamlarına göre, yüzde 10.48 olarak çıktı. Ayrıca Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), SSK ve Bağ Kur kapsamında taban aylıkları ve ek zam artışlarının yeniden gündeme gelmesini sağladı.

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SSK Bağ-Kur emeklisi maaşlarını yükseltecek 2 senaryoya dikkat kesildi! Öneriler peş peşe aktarılıyor! %15-40 artış formüyle hesaplanan maaşlar

Asgari ücretteki yüzde 50.5'lik artışın ardından gözler memur ve emekliler için yapılacak zamlara çevrildi. Ocak'ta maaşları artacak memurlar ve emekliler, ek iyileştirme formülünü merakla beklemeye başladı.

SSK Bağ-Kur emeklisi maaşlarını yükseltecek 2 senaryoya dikkat kesildi! Öneriler peş peşe aktarılıyor! %15-40 artış formüyle hesaplanan maaşlar

Memur emeklilerinin memurlar için planlanan artıştan yararlanacağı öngörülürken; SSK ve Bağ- Kur emeklileri ise asgari ücret zammıyla uyumlu bir oran veya seyyanen zam beklentisi içine girdi.

SSK Bağ-Kur emeklisi maaşlarını yükseltecek 2 senaryoya dikkat kesildi! Öneriler peş peşe aktarılıyor! %15-40 artış formüyle hesaplanan maaşlar

Enflasyon tahminlerine göre, zam oranı yüzde 14-15 civarında bekleniyor. Ancak zam bu kadarla kalmayacak. Maaşlara iyileştirme için hazırlıklar hızlandırıldı.

SSK Bağ-Kur emeklisi maaşlarını yükseltecek 2 senaryoya dikkat kesildi! Öneriler peş peşe aktarılıyor! %15-40 artış formüyle hesaplanan maaşlar

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak'ta asgari ücrete uyumlu bir artış yapılması bekleniyor. Burada enflasyon zammının üzerine bir refah payı eklenerek yıllık enflasyona eşitlenmesi bir formül olarak dururken, seyyanen zam da gündeme geldi.

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