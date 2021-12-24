SSK Bağ-Kur emeklisi maaşlarını yükseltecek 2 senaryoya dikkat kesildi! Öneriler peş peşe aktarılıyor! %15-40 artış formüyle hesaplanan maaşlar
13 milyon emekli vatandaş maaşlarına yapılacak olan zam tutarına kilitlendi. Emekliler merakla Ocak ayında maaşlarına yapılacak olan zam tutarına odaklanırken yeni formüller aktarılıyor. Yeni ipuçları da ortaya çıkıyor. Emeklilerin merakla beklediği Ocak ayı zammı 3 Ocak Pazartesi günü belli olacak. Geçen hafta TÜİK tarafından enflasyon verilerinin açıklanmasıyla zam yolunda beşinci veride belli oldu. Beş aylık enflasyon rakamlarına göre, yüzde 10.48 olarak çıktı. Ayrıca Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), SSK ve Bağ Kur kapsamında taban aylıkları ve ek zam artışlarının yeniden gündeme gelmesini sağladı.
13 milyon emekli vatandaş maaşlarına yapılacak olan zam tutarına kilitlendi. Emekliler merakla Ocak ayında maaşlarına yapılacak olan zam tutarına odaklanırken yeni formüller aktarılıyor. Yeni ipuçları da ortaya çıkıyor. Emeklilerin merakla beklediği Ocak ayı zammı 3 Ocak Pazartesi günü belli olacak. Geçen hafta TÜİK tarafından enflasyon verilerinin açıklanmasıyla zam yolunda beşinci veride belli oldu. Beş aylık enflasyon rakamlarına göre, yüzde 10.48 olarak çıktı. Ayrıca Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), SSK ve Bağ Kur kapsamında taban aylıkları ve ek zam artışlarının yeniden gündeme gelmesini sağladı.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak'ta asgari ücrete uyumlu bir artış yapılması bekleniyor. Burada enflasyon zammının üzerine bir refah payı eklenerek yıllık enflasyona eşitlenmesi bir formül olarak dururken, seyyanen zam da gündeme geldi.