Yılbaşı hindi fiyatları belli oldu! Yılbaşı hindisi alacaklar bakmadan geçmeyin! Carrefoursa, Migros marketlerde hindi fiyatı…

Yeni yıla sayılı günler kala yeni yıl sofralarının vazgeçilmez lezzeti hindi fiyatları merak edilerek sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Kimisi bütün çiğ hindiyi alarak evinde pişirmek isterken kimisi de hazır pişmiş şekilde, iç pilavlı olarka sipariş vermek istiyor. Marketler yılbaşı hindisi siparişlerini belirlenen tarihe kadar alıyor ve yılbaşı günü teslim ediyor. Yılbaşı hindisi alacaklar bakmadan geçmeyin, Migros ve Carrefour marketlerinin fiyatlarını sizler için derledik. Carrefoursa, Migros şubelerinde satışa sunulan yılbaşı hindisi fiyatları belli oldu.