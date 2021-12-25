Hem dolar hem de altın fiyatları çökecek ikazı gecikmedi! 5 günde 10.23 TL'ye kadar düştü! Ocak 2022'de dolar, euro, gram, çeyrek altın en az...

Bu hafta döviz kurları ve altın fiyatlarında pazartesi itibariyle yaşanan sert düşüşün ardından büyük ve küçük ölçekteki yatırımcıları şok geçirdi. 18 seviyelerine çıkan dolar 10,23 TL seviyelerine kadar düştü. Gram, çeyrek altın fiyatlarındaki düşüş sonrası uzmanların yorumları heyecanla takip ediliyor ve gözler fiyatları gelecek günlerde yaşanacak gelişmelere çevrildi. Para ve Piyasalar Uzmanı İslam Memiş altın fiyatları zirvedeyken yatırımcıları uyarmış "Dolar ve altın fiyatları çökecek" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. Fiyatlarda yaşanan peş peşe düşüşün ardından yeni bir paylaşım yapan İslam Memiş "Sürprizlere hazır olun" diyerek yatırımcıları uyardı.