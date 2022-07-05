SSK, Bağ-Kur emekli olacaklar dikkat! 4A-4B-4C'liler paranızı alın! Hesaplara yatmaya başladı!

2022 BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Bayram ikramiyesi SGK'dan emekli aylığı alanlar için 1100 TL olarak ödeniyor. Dul ve yetim aylığı alan kişilere ödenecek bayram ikramiyesi ölüm aylığı hisse oranına göre belirleniyor. Örneğin kocasından dul aylığı alan ve çalışan kadın, yüzde 50 oranında ölüm aylığı alır. Bu durumda dul eşe 550 TL bayram ikramiyesi ödenir.

Çalışmayan ve emekli olmayan dul eş aylık alan tek kişi ise yüzde 75 oranında ölüm aylığı alır. Bu durumda dul eşe 825 TL bayram ikramiyesi ödenir.