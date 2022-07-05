SSK, Bağ-Kur emekli olacaklar dikkat! 4A-4B-4C'liler paranızı alın! Hesaplara yatmaya başladı!
SSK Bağ-Kur emeklisi olacak herkes bayram ikramiyesi alıp alamayacağını merak ediyor. Peki, emekli olacaklar bayram ikramiyesi alacak mı? Emeklilik dilekçesi verenler ikramiye alabilir mi? İşte merak edilenler...
2022 BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
Bayram ikramiyesi SGK'dan emekli aylığı alanlar için 1100 TL olarak ödeniyor. Dul ve yetim aylığı alan kişilere ödenecek bayram ikramiyesi ölüm aylığı hisse oranına göre belirleniyor. Örneğin kocasından dul aylığı alan ve çalışan kadın, yüzde 50 oranında ölüm aylığı alır. Bu durumda dul eşe 550 TL bayram ikramiyesi ödenir.
Çalışmayan ve emekli olmayan dul eş aylık alan tek kişi ise yüzde 75 oranında ölüm aylığı alır. Bu durumda dul eşe 825 TL bayram ikramiyesi ödenir.
2022 EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YATACAK?
2022 yılı Kurban Bayramı Emekli Bayram İkramiyeleri bayramdan önce 2-7 Temmuz'da hesaplara yatırılacak.
SSK emeklileri 5-6 Temmuz'da,
Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz'da,
Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde ikramiyelerini alacak.