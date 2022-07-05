Milyonlara enflasyon koruması! Asgari ücret yüzde 95 emekliye yüzde 79 zam! Emekli ve memura çifte artış!
Asgari ücret ve emekli memur artışlarına baktığımız zaman yıllık kümülatif oranların enflasyonun üzerinde olduğu görülüyor. Asgari ücret yıl başından bu yana yüzde 95 artarken emeklinin kümülatif yıllık artışı yüzde 79'u geçti.
Temmuz ayı ile birlikte milyonlarca vatandaşın gelirleri artmış oldu. Önce Cuma günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete yapılan ara zammı açıkladı. Buna göre 5004 lira olan brüt asgari ücret 6471 liraya net asgari ücret ise 4253 liradan 5.500 TL'ye çıkartılmış oldu. Böylece yıl başında yapılan yüzde 50.5 oranındaki artış sonrasında asgari ücrete yüzde 30 oranında bir ara zam daha yapılmış oldu.
Böylece artan enflasyona karşı sabit gelirliler için bir koruma da oluşturuldu. Tabiki gönül çok daha fazlası olsun istiyor. Ancak ülkenin ve şirketlerin şartları düşünüldüğünde hükümet hem vergi gelirinden vazgeçiyor hem de ayrıca her çalışan için 100 liralık bir desteği devreye sokuyor. Burada vaz geçilen vergi gelirlerinin 90 milyar liranın üzerinde olduğunu görüyoruz.
HER ÇALIŞANA 844 TL
Ocak ayında asgari ücretten verginin kaldırılması ile her çalışan için yaklaşık 676 liralık bir vergi avantajı oluşmuştu. Brüt maaş ile çalışanlar bu avantajı ücretlerinde görürken net maaş ile anlaşanların ise vergi avantajı işveren için olmuştu. Şimdi bu avanta yeni asgari ücret ile birlikte 844 TL'yi buldu. Böylece her çalışan için maaşındaki asgari ücret kadar kısımdan vergi alınmayarak 844 TL'lik bir destek sağlanıyor.
YILLIK ARTIŞ YÜKSELDİ
Asgari ücrete bu yıl yapılan her iki zam oranına bakıldığında aslında enflasyona göre bir ayarlama yapıldığı da görülüyor. Yıl başında yapılan yüzde 50.5 oranındaki artış o dönem yıllık enflasyonun üzerinde gerçekleşmişti. Daha sonra artan enflasyonla birlikte yapılan güncellemeyle birlikte sabit gelirlilerin enflasyona ezdirilmemesi de sağlanmış oldu.