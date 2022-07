Milyonlara enflasyon koruması! Asgari ücret yüzde 95 emekliye yüzde 79 zam! Emekli ve memura çifte artış!

HER ÇALIŞANA 844 TL

Ocak ayında asgari ücretten verginin kaldırılması ile her çalışan için yaklaşık 676 liralık bir vergi avantajı oluşmuştu. Brüt maaş ile çalışanlar bu avantajı ücretlerinde görürken net maaş ile anlaşanların ise vergi avantajı işveren için olmuştu. Şimdi bu avanta yeni asgari ücret ile birlikte 844 TL'yi buldu. Böylece her çalışan için maaşındaki asgari ücret kadar kısımdan vergi alınmayarak 844 TL'lik bir destek sağlanıyor.