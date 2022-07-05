Milyonlara enflasyon koruması! Asgari ücret yüzde 95 emekliye yüzde 79 zam! Emekli ve memura çifte artış!

Böylece artan enflasyona karşı sabit gelirliler için bir koruma da oluşturuldu. Tabiki gönül çok daha fazlası olsun istiyor. Ancak ülkenin ve şirketlerin şartları düşünüldüğünde hükümet hem vergi gelirinden vazgeçiyor hem de ayrıca her çalışan için 100 liralık bir desteği devreye sokuyor. Burada vaz geçilen vergi gelirlerinin 90 milyar liranın üzerinde olduğunu görüyoruz.