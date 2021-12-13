SSK Bağ-Kur emekli maaşlarını yükseltecek 2 formül! 13.1 milyon kişinin maaşı değişiyor! Seyyanen zam, enflasyon tahmini ve ek artışla...
Emekli ve memur emeklileri Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranına odaklandı. Artık zam tutarı için artık tek bir veri kaldı. Bilindiği üzere emekli ve memur maaşlarına yılda iki kez yani altı ayda bir zam yapılıyor. Ocak ve Temmuz ayında yapılan bu zamlar milyonlar tarafından dört gözle bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçtiğimiz hafta Kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Temmuz-Kasım enflasyonu ise 10.48 oldu. Açıklanan verilerin ışığında maaşlar hakkında yeni ipuçları da gelmeye başladı. 13 milyon emekli yeni zamlı maaşları bekliyor. Milyonların beklediği bu tutarlar 3 Ocak Pazartesi günü belli olacak.
SSK Bağ-Kur emekli maaşlarını yükseltecek 2 formül! 13.1 milyon kişinin maaşı değişiyor! Seyyanen zam, enflasyon tahmini ve ek artışla... Milyonların heyecanla beklediği Ocak ayı için geri sayım sürüyor. 13 milyon emekli vatandaş maaşlarına yapılacak olan zam tutarına kilitlendi. Emeklilerin merakla beklediği Ocak ayı zammı 3 Ocak Pazartesi günü belli olacak. Geçen hafta TÜİK tarafından enflasyon verilerinin açıklanmasıyla zam yolunda beşinci veride belli oldu. Bu bağlamda zam için yeni ipuçları da ortaya çıkıyor. Beş aylık enflasyon rakamlarına göre, yüzde 10.48 olarak çıktı. Bu gelişmeler ışığında en düşük ve en yüksek emekli maaş tahminleri hesaplanıyor.
EK ZAM BEKLENTİSİ
Memurlar ve doktorlar için ek iyileştirme adımları, emeklileri de heyecanlandırdı. Emekliler de ek zam beklentisi içerisine girdi.
Ocak'ta maaşlarına yüzde 5 zam ve 2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak olan memurlara ilave bir artış daha yapılması için düğmeye basılırken, bu düzenlemeden memur emeklilerinin de yararlanması bekleniyor.