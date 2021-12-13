SSK Bağ-Kur emekli maaşlarını yükseltecek 2 formül! 13.1 milyon kişinin maaşı değişiyor! Seyyanen zam, enflasyon tahmini ve ek artışla... Milyonların heyecanla beklediği Ocak ayı için geri sayım sürüyor. 13 milyon emekli vatandaş maaşlarına yapılacak olan zam tutarına kilitlendi. Emeklilerin merakla beklediği Ocak ayı zammı 3 Ocak Pazartesi günü belli olacak. Geçen hafta TÜİK tarafından enflasyon verilerinin açıklanmasıyla zam yolunda beşinci veride belli oldu. Bu bağlamda zam için yeni ipuçları da ortaya çıkıyor. Beş aylık enflasyon rakamlarına göre, yüzde 10.48 olarak çıktı. Bu gelişmeler ışığında en düşük ve en yüksek emekli maaş tahminleri hesaplanıyor.