Sahibinden ikinci el arabada satış patlaması! 200 bin TL’nin altında sıfır araç kalmayınca ikinci el hareketlendi

Bu hafta araç satışlarının patladığını ifade eden Yüksel Korkmaz, "Bu hafta pazar çok güzel. Satışlar çok iyi ve işlerimiz açıldı, satmaya araç yetiştiremiyoruz. Yanındaki satılan araca 8 kişi bakmak için geldi bin lira indirim için anlaşamadılar. Talepler o kadar fazla ki benim 1993 model aracıma 130 bin lira istiyorum, 120 bin lira verdiler vermedim. Benim gözümün önünde 4 tane araç satıldı. Pazarı gezip görürlerse araçlar satılıyor" dedi.

