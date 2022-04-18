SSK Bağ-Kur, emekli, dul, yetim, kadın, erkek ayrımı yok! Şartlar uyarsa SGK aynı anda 2 hatta 3 maaş öder! 900, 1800 gün primi olan...

Çift emekli maaşı alınır mı? Yaşamını yitiren anne-baba veya eş üzerinden belli şartlarda maaş bağlanıyor. Hem eşten hem de anne ve babadan ayrı ayrı maaş almak mümkün mü? sorusu merak edilen konular arasında bulunuyor. İster SSK (4A) ister Bağ-Kur (4B) ister de Emekli Sandığı (4C) sigortasına tabi olan, vefat etmiş eşinden dul maaşı alan emekliler çift maaş hakkından yararlanmaktadır. İşte tüm merak edilenler...