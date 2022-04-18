SSK Bağ-Kur, emekli, dul, yetim, kadın, erkek ayrımı yok! Şartlar uyarsa SGK aynı anda 2 hatta 3 maaş öder! 900, 1800 gün primi olan...
SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı kapsamında SGK'tan emekli maaşı alanlar için çifte maaş müjdesi verildi. Çift maaş imkanın emekli, dul, çalışan ve diğer birçok SGK'lı vatandaşın yararlanabileceği öğrenildi. Bir dilekçe ile kolayca başvuru yapılabilecek. Eşini ya da babasını kaybeden kadınlar çift maaş alabiliyor. Kadının çalışması ya da emekliliği maaşı etkilemiyor. Hem babadan hem eşten maaş almak mümkün oluyor. Eşinden dul maaşı alan kişi (erkek ya da kadın fark etmez) eğer emekli ve çalışan ise bu kez üçüncü maaşı da almış oluyor.
18.04.2022 17:49 - Son Güncelleme: 18.04.2022 17:49
Çift emekli maaşı alınır mı? Yaşamını yitiren anne-baba veya eş üzerinden belli şartlarda maaş bağlanıyor. Hem eşten hem de anne ve babadan ayrı ayrı maaş almak mümkün mü? sorusu merak edilen konular arasında bulunuyor. İster SSK (4A) ister Bağ-Kur (4B) ister de Emekli Sandığı (4C) sigortasına tabi olan, vefat etmiş eşinden dul maaşı alan emekliler çift maaş hakkından yararlanmaktadır. İşte tüm merak edilenler...