13.6 milyon emekli bu gelişmeye kulak kesilecek! Onaylandığı saniyede 4 bin 432 lira ZAM! 2000 öncesi SSK, BAĞKUR'lu maaşlarında en düşük...

Temmuz'da emekliler zamlı maaşlarına kavuşacak. 13 milyondan fazla emeklinin maaşında yeni hesaplamalar gelmeye başladı. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına zam yapılan SSK, BAĞKUR ve memur emeklilerinin söz konusu bu zamlarında enflasyon rakamları belirleyici etken oluyor. TÜİK tarafından Mart enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte maaş zammı hesaplamaları da ortaya çıkmaya başladı. Aynı zamanda ek artış yapılıp yapılmayacağı diğer üç aylık enflasyon verileri sonrasında değerlendirilecek. 3 aylık enflasyon verilerine göre en düşük SSK (2000 öncesi) maaşları 4 bin 432 lira olacak. İşte Emekliye Temmuz maaşı hesabı...