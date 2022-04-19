13.6 milyon emekli bu gelişmeye kulak kesilecek! Onaylandığı saniyede 4 bin 432 lira ZAM! 2000 öncesi SSK, BAĞKUR'lu maaşlarında en düşük...
Yaklaşık 13.6 milyon emekli vatandaş Temmuz maaşlarına yapılacak olan zam tutarına odaklandı. Ocak'da zamlı maaşını alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdi Temmuz zammını bekliyor ve enflasyon verileri tutarın belirlenmesinde önemli bir etken olacak. Peki, Temmuzda emeklilere kaç TL zam yapılacak? İşte son hesaplamalar...
Temmuz'da emekliler zamlı maaşlarına kavuşacak. 13 milyondan fazla emeklinin maaşında yeni hesaplamalar gelmeye başladı. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına zam yapılan SSK, BAĞKUR ve memur emeklilerinin söz konusu bu zamlarında enflasyon rakamları belirleyici etken oluyor. TÜİK tarafından Mart enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte maaş zammı hesaplamaları da ortaya çıkmaya başladı. Aynı zamanda ek artış yapılıp yapılmayacağı diğer üç aylık enflasyon verileri sonrasında değerlendirilecek. 3 aylık enflasyon verilerine göre en düşük SSK (2000 öncesi) maaşları 4 bin 432 lira olacak. İşte Emekliye Temmuz maaşı hesabı...
EMEKLİYE YENİ ZAM
Milyonlarca emekli ile kamu çalışanlarının Temmuz ayında alacağı yılın ikinci zammıyla ilgili oranlar netleşiyor. İlk üç aylık enflasyondan sonra 6 aylık oran da hesaplandı.
22.81 KESİNLEŞTİ
Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurların Temmuz ayıda alacakları artış oranlarıyla ilgili ilk ipuçları da gelmiş oldu. Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksi Mart ayı ile birlikte 843,64'e çıktı.