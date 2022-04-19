Bu indirimler ilk kez yapıldı! Yeni haftanın yeni ŞOK aktüel kataloğu! Fiyatları tutup dibe çektiler! Büyük bayram kampanyası! O ürünler...

Yeni haftanın yeni ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı. Bu indirimler ilk kez yapıldı. Fiyatları tutup dibe çektiler. Büyük bayram kampanyası başladı. O ürünlerde sürpriz indirimler yapıldı. Ramazan Ayını yaşadığımız şu günlerde bayrama az bir süre kala hazırlıklar başladı. Ev temizliği yapmak isteyenler temizlik ürünleri, baklava açmak isteyenler gıda ürünlerini araştırıyor. İşte ŞOK'ta bayrama özel uygulanan indirimler...