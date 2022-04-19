Bu indirimler ilk kez yapıldı! Yeni haftanın yeni ŞOK aktüel kataloğu! Fiyatları tutup dibe çektiler! Büyük bayram kampanyası! O ürünler...
ŞOK marketlerinde bayram şenliği! Beklenen aktüel kataloğu yayınlandı. Ramazan Bayramına artık sayılı günler kaldı. Vatandaşlar da haliyle alışveriş için market market geziyor. Hangi markette hangi ürünler indirime girdi merak ediliyor. ŞOK'ta bu hafta envai çeşit üründe büyük indirimler vatandaşları bekliyor. Bayram için tüm ihtiyaçlarınızı ŞOK'tan alabileceksiniz. İşte ŞOK yepyeni güncel aktüel ürünler kataloğu tam liste.
19.04.2022 10:24 - Son Güncelleme: 19.04.2022 10:25
Yeni haftanın yeni ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı. Bu indirimler ilk kez yapıldı. Fiyatları tutup dibe çektiler. Büyük bayram kampanyası başladı. O ürünlerde sürpriz indirimler yapıldı. Ramazan Ayını yaşadığımız şu günlerde bayrama az bir süre kala hazırlıklar başladı. Ev temizliği yapmak isteyenler temizlik ürünleri, baklava açmak isteyenler gıda ürünlerini araştırıyor. İşte ŞOK'ta bayrama özel uygulanan indirimler...