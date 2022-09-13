SSK 4/1-(a), Bağkur 4/1-(b), 4/1-(c) EYT'lileri kapsıyor! 1998-99-2000 sonrası YÜKSEK MAAŞ formülü! 9.000 + 3600 gün primle...

En sık sorulan sorular arasında 'Çalışırken emekli maaşımı nasıl yükseltirim?', bir diğeri ise 'Bağ-Kur'dan değil de SSK'dan emekli olmak istiyorum, nasıl olurum?' Önce, SSK'dan emeklilik şartlarından bahsedeyim.

Bağ-Kur'lular da, isteğe bağlı sigortalılar da işçi statüsünden, yani, 4/A'lı olarak emekli olmak istiyor. Neden? Çünkü hem emeklilik şartları diğerlerine göre daha avantajlı hem de emekli maaşı daha yüksek oluyor. O nedenle de özellikle birden fazla sosyal güvenlik kurumuna bağlı çalışanlar, '4/A'ya geçip, emekli olmak istiyorum, ne yapmam lazım?' diye soruyor.