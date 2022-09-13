SSK 4/1-(a), Bağkur 4/1-(b), 4/1-(c) EYT'lileri kapsıyor! 1998-99-2000 sonrası YÜKSEK MAAŞ formülü! 9.000 + 3600 gün primle...
Milyonlarca SSK, Bağkur, EYT'li emeklilikte yüksek maaş almak için çalıştığı sektörde emek veriyor. Bunun için bazı formüller ön plana çıkıyor. Çalıştığı dönemde bunları yapan ileride daha yüksek maaş alma şansını yakalar. Günümüzde alın teri dökerek çalışan milyonlarca ferdin en büyük isteklerinden birisi de emekli olmak. Milyonlarca çalışan emekli olduğu gün ne kadar maaş alacağını merak ediyor. Emeklilikte yüksek maaş almanın temelleri çalışmış olduğunuz dönemde atılıyor. En önemli parametre, brüt maaş olarak karşımıza çıkıyor. Peki, emeklilikte nasıl yüksek maaş alırız? İşte dört gözle beklenen detaylar!
Çalıştığı dönem bunu yapanlar daha çok kazanacak! Yüksek maaş için bu yöntemler öne çıkıyor. Çeşitli sektörlerde emek veren milyonlarca çalışan emekli olmak için gün sayıyor. Emekli olabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Toplumsal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafınca çalışanlamış olurın sigortalılık ve prim ödeme gün sayısıyla yaşına bakılıyor. Bu kapsamda günümüzde milyonlarca çalışan yüksek maaş alma koşullarını araştırıyor. Emeklilik için öncelikle sigortadan sonrasında belli bir süre geçmesi, işe giriş tarihine göre de prim ve yaş şartlarını tamamlamak gerekiyor. Sadece emeklilikte yüksek maaş almak için bazı koşullara dikkat etmek gerekiyor.
En sık sorulan sorular arasında 'Çalışırken emekli maaşımı nasıl yükseltirim?', bir diğeri ise 'Bağ-Kur'dan değil de SSK'dan emekli olmak istiyorum, nasıl olurum?' Önce, SSK'dan emeklilik şartlarından bahsedeyim.
Bağ-Kur'lular da, isteğe bağlı sigortalılar da işçi statüsünden, yani, 4/A'lı olarak emekli olmak istiyor. Neden? Çünkü hem emeklilik şartları diğerlerine göre daha avantajlı hem de emekli maaşı daha yüksek oluyor. O nedenle de özellikle birden fazla sosyal güvenlik kurumuna bağlı çalışanlar, '4/A'ya geçip, emekli olmak istiyorum, ne yapmam lazım?' diye soruyor.
Ancak birden fazla sosyal güvenlik statüsünde çalışanlarda durum farklılaşıyor. Şöyle ki; son 7 yıl hangi kuruma prim ödenmişse -ki, bu da 2520 gün prim ödenmesi anlamına geliyor- veya da son 7 yıl fiili hizmet süresi hangi kurumdaysa, hangi kuruma daha fazla prim ödenmişse ve son prim ödenen kurum hangisiyse o kurum üzerinden emekli olunuyor ve o kurum üzerinden emekli maaşı bağlanıyor.