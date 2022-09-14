Bugün hesaplara 3.340 TL yatacak! TC'yi gir PTT'den al! 12 ay boyunca... Geri ödemesi, karşılığı YOK!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve yaşlıların bakımı için ailelere verilen evde bakım maaşı konusunda araştırmalar başladı. Peki, Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayınlandı mı? Evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili merak edilenler...
Dar gelirli vatandaşlara devlet kanadından birçok alanda yardım ödemesi yapılıyor. Aile Bakanlığı tarafından ailelere 3.340 TL ödeme yapılacak. 15 Eylül'de başlayan ödemeler 30 Eylül'e kadar sürecek. Ödemeler aylık olarak yapılacak olup, eylül ayı ödemesi Perşembe günü hanelere yatacak. İşte destek ödemesine dair merak edilenler!
Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, sorusunun yanıtı eylül ayı devam ederken gündemde yer almaya başladı. Belirli şartları taşıyan vatandaşlara verilen evde bakım parası her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.
Normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılan evde bakım parasının yatırılıp yatırılmadığı ise Ziraat Bankası SMS yolu ile ya da e devlet üzerinden de kontrol edilebilecek.
BAKAN YANIK'TAN AÇIKLAMA
Bakan Yanık, Eylül ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylığı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Eylül ayı kapsamında yaklaşık 1,2 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını kaydeden Bakan Yanık, yaklaşık 935 milyon TL de engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti.