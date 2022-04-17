Sözleşmeliye kadro müjdesinde son dakika! Ve sona gelindi! Tek tek açıklandı! Görevde yükselme, unvan değişikliği sınav hakkı, eş durumundan tayin...

Sözleşmeliye kadro müjdesinde son dakika gelişmesi yaşandı. Detaylar tek tek gün yüzüne çıktı. Artık sona gelindi. Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Sözleşmeli yüz binlerce kişi gözlerini açmış yeni haberleri bekliyordu. Çalışmaların sonu göründü. Memurlara bir çok hak verilecek. 10 Mayıs'ta yapılacak 3600 ek gösterge toplantısında sözleşmeli personele yönelik çalışma da masaya yatırılacak. 39 ayrı statü detayı dikkat çekti. İşte son gelişmeler...