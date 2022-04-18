Yüksek maaşla iş arayanlar! En az 5.000 TL aylık! Ortaöğretim mezunu+22 yaş üzeri... İŞKUR 60 ilde silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi alacak!

İŞKUR harekete geçti ve başvurular başladı! Binlerce kişi bekliyordu. Silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi alımları yapılıyor. İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Eskişehir, Kocaeli, Gaziantep ve daha bir çok ilde alım ilanı yayımlandı. Sektörde kendini geliştirmek isteyen, en az ortaöğretim mezunu 22 yaşının üzerindekiler başvurabilecek. Nisan ayında olduğumuz şu günlerde İŞKUR aracılığı ile yaz gelmeden dolgun maaşla iş bulmak mümkün! İŞKUR'un silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları ve diğer tüm detaylar haberimizde!