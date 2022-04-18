Bu fiyata baba oğluna vermez! 🏡Yastık altında, bankada 27.467,66 TL'si olanlar 274.676,57 TL'lik evi kapıyor! Ayda 1.373,38 TL ödeyerek...

Bursa'nın İnegöl ilçesi Karalar mahallesindeki proje kapsamında da 805 konut ve 2 adet ticaret merkezi inşaa ediliyor. Buradaki 4+1 konutlar da 340 bin TL civarında. 2+1 daireler de 274.676,57 TL. Bu 2+1 daireler için 70.995,38 TL peşinat isteniyor.