Bu fiyata baba oğluna vermez! 🏡Yastık altında, bankada 27.467,66 TL'si olanlar 274.676,57 TL'lik evi kapıyor! Ayda 1.373,38 TL ödeyerek...
Yastık altında, bankadaki hesabında 27.467,66 TL'si olan ayda 1.373,38 TL ödeyerek 274.676,57 TL'lik evi kapıyor. TOKİ yeni konut satışlarını duyurdu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ev alma hayali olanlar için harekete geçti. Kura ile binlerce kişiye daire verilecek. Başvuru ekranı 13 Nisan'da açıldı. 2+1, 3+1 daireler kapış kapış gidiyor. Peki TOKİ'den nasıl ev sahibi olunur? Başvuru nasıl yapılır? Kura ne zaman çekilecek? Hangi illerde daire satışları var? Tüm detaylar haberimizde...
TOKİ başvuruları başladı. Uygun fiyata daire sahibi olmak isteyenleri yakından ilgilendiren duyuru haberimizde! Bankaların faizlerini yüksek bulanlar ev alma hayallerini erteliyor. Tam da bu noktada devreye giren TOKİ vatandaşlara ucuza ev sahibi olabilecekleri bir çok imkan tanıyor. Yılın farklı dönemlerinde Türkiye'nin her bölgesinde gerçekleştirilen projeler kapsamında daireler satışa çıkartılıyor. Kura yöntemiyle vatandaşlar ev sahibi yapılıyor. İşte güncel TOKİ konut satışları ve ödeme planı...
TOKİ GÜNCEL KONUT SATIŞLARINI İLAN ETTİ
Bursa ve Kilis'te 274.676,57 TL'den başlayan fiyatlarla ucuza konut satışları başladı. Kilis'in Polateli ilçesi Güldüzü köyü Çataltepe mevkiinde 94 adet konut ve 2 dükkânlı ticaret merkezi inşaatı projesi kapsamında başvurular alınıyor. 1+1 daire için 27.467,66 TL peşinat isteniyor. 180 vade ile başlangıç taksit bedeli olarak da 1.373,38 TL ödeme yapılacak.
Ödemeler de 120 ay vade ile aylık 1.774,88 TL olarak ödeniyor.