Sosyal yardımlara asgari ücret ayarı! %34 zam netleşti! Stajyer maaşları, 65 yaş, dul maaşı, kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, GSS primi...
Birçok ödeme ve ücret kaleminde değişiklik yaşanacak. İşsizlik maaşı, askerlik ve doğum borçlanması, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri ve 65 yaş aylığı gibi kalemler, yeni asgari ücret zammıyla birlikte artış gösterecek.
21.06.2023 09:15 - Son Güncelleme: 21.06.2023 09:16
85 milyonun merakla beklediği yeni asgari ücret belli oldu. Buradaki artışla birlikte işsizlik maaşından stajyer ücretine, asgari ücretlinin iş göremezlik ödeneğinden ve tazminatına kadar pek çok gelir de yükselecek. İşte detayları...
ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ARA ZAMMI BELLİ OLDU! İŞTE YENİ ASGARİ ÜCRET!
Brüt asgari ücret de 10 bin 8 liradan 13 bin 414 liraya yükseldi. İşçi başına yapılan aylık asgari ücret desteği yılın ikinci yarısı için 400 liradan 500 liraya çıkarılırken, vergi desteği de devam edecek. 1 Temmuz'dan itibaren uygulanacak yeni asgari ücret pek çok gelir ve ödemeyi de etkileyecek. İşte asgari ücretle artacak kazançlar ve ödemelerden bazıları...