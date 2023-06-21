Sosyal yardımlara asgari ücret ayarı! %34 zam netleşti! Stajyer maaşları, 65 yaş, dul maaşı, kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, GSS primi...

Brüt asgari ücret de 10 bin 8 liradan 13 bin 414 liraya yükseldi. İşçi başına yapılan aylık asgari ücret desteği yılın ikinci yarısı için 400 liradan 500 liraya çıkarılırken, vergi desteği de devam edecek. 1 Temmuz'dan itibaren uygulanacak yeni asgari ücret pek çok gelir ve ödemeyi de etkileyecek. İşte asgari ücretle artacak kazançlar ve ödemelerden bazıları...