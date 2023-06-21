Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 2000 sonrası sigortalı olanlar dikkat! Primi eksik olan EYT'liler için yeni tablo belli oldu! O tarihte değişecek, Bağkur İHYA, borçlanma, staj sigortası...

2000 sonrası sigortalı olanlar dikkat! Primi eksik olan EYT'liler için yeni tablo belli oldu! O tarihte değişecek, Bağkur İHYA, borçlanma, staj sigortası...

ASGARİ ücrete ara zam hayata geçti. 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girecek ara zam ile 7.5 milyonu aşkın asgari ücretlinin geliri artacak. Yapılan artışın etkisi sadece bununla sınırlı kalmayacak. Bir etkisi de emekliliğe olacak. Emekli olmak için borçlanma ve ihya planlayanların yapacağı ödeme yeni asgari ücretle birlikte artacak.

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
21.06.2023 09:17 - Son Güncelleme: 21.06.2023 09:18
Primi eksik olan EYT’liler için yeni tablo belli oldu! O tarihte değişecek, Bağkur İHYA, borçlanma... 2000 sonrası sigortalı olanlar dikkat! Erken emeklilik için ne yapmalı?

Şartları sağlayan EYT'liler emeklilik için başvururken, eksik primi olanlar borçlanma ya da ihya planlıyor. Temmuz'da ara zam ile net 11 bin 402 liraya ulaşan asgari ücret, bu ödemeleri yükseltiyor. Ne kadar mı? İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Primi eksik olan EYT’liler için yeni tablo belli oldu! O tarihte değişecek, Bağkur İHYA, borçlanma... 2000 sonrası sigortalı olanlar dikkat! Erken emeklilik için ne yapmalı?

BORÇLANMAYA NE ÖDENİYOR?
Borçlanmada en düşük ve en yüksek tutarlar asgari ücrete göre belirleniyor. 1 aylık doğum ve askerlik borçlanmasında en düşük tutar, brüt asgari ücretin yüzde 32'si oluyor.

Primi eksik olan EYT’liler için yeni tablo belli oldu! O tarihte değişecek, Bağkur İHYA, borçlanma... 2000 sonrası sigortalı olanlar dikkat! Erken emeklilik için ne yapmalı?

En çok da bunun 7.5 katı ödeniyor. 10 bin 8 lira olan brüt asgari ücrete göre; şimdi doğum ya da askerlik borçlanması yapanlar her gün için en az 106,75 lira veriyor. Aylık en düşük borçlanma tutarı da 3 bin 202 lira 56 kuruş seviyesinde bulunuyor.

Primi eksik olan EYT’liler için yeni tablo belli oldu! O tarihte değişecek, Bağkur İHYA, borçlanma... 2000 sonrası sigortalı olanlar dikkat! Erken emeklilik için ne yapmalı?

1 çocuk için 2 yıllık doğum borçlanması yapılırsa en az 76 bin 861, 18 aylık askerlik borçlanması için de en az 57 bin 646 lira ödeniyor. Tüm bu tutarlar, 1 Temmuz'dan itibaren uygulamaya girecek yeni brüt asgari ücretle değişecek.

Primi eksik olan EYT’liler için yeni tablo belli oldu! O tarihte değişecek, Bağkur İHYA, borçlanma... 2000 sonrası sigortalı olanlar dikkat! Erken emeklilik için ne yapmalı?

NASIL DEĞİŞECEK?
Asgari ücretin net 11 bin 402, brüt 13 bin 414 lira olmasıyla 1 Temmuz'dan itibaren başvuranların borçlanma için her ay için en az yaklaşık bin 90 lira daha fazla ödemesi gerekecek.

SON DAKİKA