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Haberler Ekonomi Asgari ücret 11.402 TL oldu! %107 oran kesinleşti! Asgari ücret net, brüt saatlik, günlük, haftalık kaç TL oldu? TABLO TABLO HESAPLAMA!

Asgari ücret 11.402 TL oldu! %107 oran kesinleşti! Asgari ücret net, brüt saatlik, günlük, haftalık kaç TL oldu? TABLO TABLO HESAPLAMA!

Son dakika haberine göre, Türkiye'de asgari ücret konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Hükümet, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sonucunda 2023 yılı için yeni asgari ücret miktarını belirledi.

20.06.2023 11:30 - Son Güncelleme: 20.06.2023 11:41
Asgari ücret 11.402 TL oldu! %107 oran kesinleşti! Asgari ücret net, brüt saatlik, günlük, haftalık kaç TL oldu? TABLO TABLO HESAPLAMA!

2023 yılında geçerli olacak asgari ücret miktarı net olarak 11.402 TL olarak belirlendi. Bu rakam, çalışanların en düşük ücret seviyesini temsil edecek ve çalışanların yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sağlamayı amaçlayacak. Peki, Asgari ücret net, brüt saatlik, günlük, haftalık kaç TL oldu? Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? İşte detaylar...

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Asgari ücret 11.402 TL oldu! %107 oran kesinleşti! Asgari ücret net, brüt saatlik, günlük, haftalık kaç TL oldu? TABLO TABLO HESAPLAMA!

Asgari ücret tespitinde, işverenlerin ve işçi temsilcilerinin görüşleri dikkate alınarak bir uzlaşı sağlanıyor. Bu yeni asgari ücret miktarıyla birlikte, milyonlarca çalışanın maddi koşullarının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Asgari ücret 11.402 TL oldu! %107 oran kesinleşti! Asgari ücret net, brüt saatlik, günlük, haftalık kaç TL oldu? TABLO TABLO HESAPLAMA!

ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN ALINACAK?

Zamlı asgari ücret ödemelerinin Ağustos ayında yatması bekleniyor.

Asgari ücret 11.402 TL oldu! %107 oran kesinleşti! Asgari ücret net, brüt saatlik, günlük, haftalık kaç TL oldu? TABLO TABLO HESAPLAMA!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: "Asgari ücreti hem işçiyi memnun edecek hem de istihdamı koruyacak şekilde belirlemeye gayret ettik.

Asgari ücret 11.402 TL oldu! %107 oran kesinleşti! Asgari ücret net, brüt saatlik, günlük, haftalık kaç TL oldu? TABLO TABLO HESAPLAMA!

Yeni asgari ücretin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Asgari ücret uzlaşma ile sonlandı. Yeni asgari ücret net 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir.

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