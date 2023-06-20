Asgari ücret 11.402 TL oldu! %107 oran kesinleşti! Asgari ücret net, brüt saatlik, günlük, haftalık kaç TL oldu? TABLO TABLO HESAPLAMA!
Son dakika haberine göre, Türkiye'de asgari ücret konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Hükümet, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sonucunda 2023 yılı için yeni asgari ücret miktarını belirledi.
20.06.2023 11:30 - Son Güncelleme: 20.06.2023 11:41
2023 yılında geçerli olacak asgari ücret miktarı net olarak 11.402 TL olarak belirlendi. Bu rakam, çalışanların en düşük ücret seviyesini temsil edecek ve çalışanların yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sağlamayı amaçlayacak. Peki, Asgari ücret net, brüt saatlik, günlük, haftalık kaç TL oldu? Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? İşte detaylar...