Asgari ücret 11.402 TL oldu! %107 oran kesinleşti! Asgari ücret net, brüt saatlik, günlük, haftalık kaç TL oldu? TABLO TABLO HESAPLAMA!

2023 yılında geçerli olacak asgari ücret miktarı net olarak 11.402 TL olarak belirlendi. Bu rakam, çalışanların en düşük ücret seviyesini temsil edecek ve çalışanların yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sağlamayı amaçlayacak. Peki, Asgari ücret net, brüt saatlik, günlük, haftalık kaç TL oldu? Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? İşte detaylar...