Sosyal yardım yapılıyor müjde vatandaşlara duyuruldu! Ödemeler bizzat başvuranlara yatırılıyor! Paralar PTT şubelerinden çekilecek
İhtiyaç sahibi ailelere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeniyor. Çocuklara eğitimin başlangıcından, lise öğretimini bitirene kadar, öncelikli olarak çocuğun annesi olmak üzere, çocuğun babası veya çocukla aynı hanede yaşayan ve çocuğun bakımını üstlenen reşit bireylere verilen ödemeler sosyal yardım ödemeleri kapsamında yer alıyor. İlk ve orta öğretim öğrencisi olan erkek ve kız çocuklarına veriliyor. 2022 yılında tüm ödemelerle birlikte şartlı eğitim yardımlarına da zam geldi. İşte başvurular hakkında bilgiler...
Ekonomik zorluk çeken ve her hangi bir sosyal güvencesi bulunmaya kişilere sosyal yardımda bulunuluyor. Duyuru Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan geldi. Maddi durumu yetersiz olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hizmetlerine devam etmesini sağlamak amacıyla hanedeki ailelere verilen bu ödemeler PTT şubelerinden çekilebiliyor. Bilindiği üzere 2022 yılıyla birlikte tüm sosyal yardım ödemelerine zam yapıldı. Bakanlık tarafından başlatılan şartlı eğitim yardımlarına da bu kapsamda zam geldi. Peki nasıl başvuru yapılır? Ödemeler ne kadar? İşte detaylar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı DeryaYanık, Şartlı Eğitim Yardımı kapsamında Ocak ayında yapılan ödemelere ilişkin bilgileri aktardı.
"Şartlı Eğitim Yardımı" ile çocukların okula devam etmesi kaydıyla, ilk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ve sosyal güvencesi olmayan ailelere eğitim desteğinde bulunduklarını belirten Bakan Yanık, "Şartlı Sağlık Yardımı" ile de 0-6 yaş arasında çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere, Sağlık Bakanlığının belirlediği zamanlarda sağlık kontrollerini yaptırmaları kaydıyla düzenli nakdi yardımda bulunduklarını açıkladı.
👉ŞARTLI EĞİTİM YARDIMINDA BULUNMAK İÇİN...
Şartlı eğitim yardımı ikametgah ettiğiniz il yada ilçedeki kaymakamlık binalarında bulunan Sosyal Yardımlaşama ve Dayanışma Vakıflarına bizzat başvurulması halinde verilir. İnternet üzerinden yada telefonla ile başvuruda bulunma imkanınız yoktur.