Sosyal yardım yapılıyor müjde vatandaşlara duyuruldu! Ödemeler bizzat başvuranlara yatırılıyor! Paralar PTT şubelerinden çekilecek

Ekonomik zorluk çeken ve her hangi bir sosyal güvencesi bulunmaya kişilere sosyal yardımda bulunuluyor. Duyuru Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan geldi. Maddi durumu yetersiz olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hizmetlerine devam etmesini sağlamak amacıyla hanedeki ailelere verilen bu ödemeler PTT şubelerinden çekilebiliyor. Bilindiği üzere 2022 yılıyla birlikte tüm sosyal yardım ödemelerine zam yapıldı. Bakanlık tarafından başlatılan şartlı eğitim yardımlarına da bu kapsamda zam geldi. Peki nasıl başvuru yapılır? Ödemeler ne kadar? İşte detaylar...