Paket paket gidiyor satışlar patladı! Gıda ve elektronik ürünler... Hafta sonu geldi A101 aktüel kataloğu az evvel güncellendi! 18,75'ten veriliyor!
Gıda, elektronik aletler amacıyla sık sık uğranan A101 marketlerinde yeni indirimler duyuruldu. A101 zincir marketlerinin güncel aktüel mamüller kataloğu yayınlandı. Hafta sonunun da gelmesi ile eş güdümlü vatandaşlar marketlerin kataloğunu incelemeye koyuldu. Bu hafta bilhassa İstanbul'u etkileri altına alan yoğun kar yağışı vatandaşları evlerine kitledi. Milyonlarca birey bu hafta sonu sadece ev alışverişi yapabilecek gibi görünüyor. A101 marketlerinde de bu kapsamda hafta sonu alınabilecek gereksinimler tespitlendi ve o mamüllere indirim yapıldı. İşte A101 2022 güncel aktüel mamüller kataloğu tam liste...
19.03.2022 10:45 - Son Güncelleme: 19.03.2022 10:45
Hafta sonu geldi A101 aktüel kataloğu az evvel güncellendi. Gıda ve elektronik ürünler sergilendi vatandaşların ağzı açık kaldı. Artık bir çok ev ihtiyaç ürünlerini marketlerden de temin etmek mümkün. Dolap, bisiklet, bahçe içi gerekli olan malzemeler, plazma, telefon hatta çeyiz ürünleri.... Her hafta yenilenen A101 aktüel ürünler kataloğunda tüm ihtiyaçlara yer veriliyor. Milyonlarca kişi kataloğu inceledikten sonra marketlere akın ediyor. Peki bu hafta sonu A101'de hangi ürünler indirimde? Gelin hep birlikte bakalım...