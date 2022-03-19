3600 gün emekli ediyor! Kaç yaşında maaş bağlanıyor? Kıdem tazminatı ödeniyor mu? İşte tüm detaylar...
Fazla çalışma imkanı olmayanlar için 15 yıl, 3600 gün formülüyel emeklilik imkanı bulunuyor. Üstelik bu süre borçlanma ile de tamamlanabiliyor...
19.03.2022 06:58 - Son Güncelleme: 19.03.2022 06:58
Eylül 1999 ve öncesi sigorta başlangıcına sahip olanlar 15 yıllık hizmet süresi, 3600 prim gününü tamamladığında emekliliğe hak kazanabilir.
Bu hizmet süresi ve prim gününü dolduran kıdem tazminatını talep ederek işten ayrılabiliyor. İşte bununla ilgili merak edilen soruların yanıtları:
15 yıl kesintisiz çalıştım, emekliliğe hak kazanır mıyım?
8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlardan 15 yıl sigorta süresi, 3600 gün prim ve yaş koşulunu yerine getirenler emeklilik hakkı elde ediyor.
Emeklilik için ayrılanlar ihbar süresine uyar mı?
İş Kanunu'na göre, belirsiz süreli iş sözleşmelerinin işçi tarafından feshinde belirtilen haklı sebeplerden herhangi biri nedeniyle işten ayrılan, ihbar süresine uymak zorunda değil.