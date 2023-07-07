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Haberler Ekonomi Sosyal yardım parasına %17.55 zam netleşti! Evde bakım 5.097 TL, Dul maaşı 5.625 TL, engelli aylığı 3.800 TL, çocuk parası 4 bin 358 TL oldu! Kalem kalem zamlı ödeme takvimi

Sosyal yardım parasına %17.55 zam netleşti! Evde bakım 5.097 TL, Dul maaşı 5.625 TL, engelli aylığı 3.800 TL, çocuk parası 4 bin 358 TL oldu! Kalem kalem zamlı ödeme takvimi

Devlet tarafından ihtiyacı olan vatandaşlara sosyal yardım desteği sağlanıyor. Bu ay memur maaş katsayısında yaşanacak artışla bu desteklerin pek çoğuna yansıyacak. 65 yaş aylığı, evde bakım aylığı, engelli aylığı, ailelere çocuk desteği ödemelerinde yeni rakamlar belli oldu? Peki, evde bakım maaşlarına kaç TL zam geldi? Dul maaşı ne kadar oldu? İşte kalem kalem tüm ödemelere dair merak edilenler...

takvim.com.tr
07.07.2023 07:07 - Son Güncelleme: 07.07.2023 07:07
Sosyal yardım parasına %17.55 zam netleşti! Evde bakım 5.097 TL, Dul maaşı 5.625 TL, engelli aylığı 3.800 TL, çocuk parası 4 bin 358 TL oldu! Kalem kalem zamlı ödeme takvimi

Devlet ihtiyacı olan vatandaşlara sosyal yardım programlarıyla destek veriyor. Bu kapsamda yeni zamlı sosyal yardım paralarının miktarı da belli oldu. Peki, kim ne kadar maaş alacak? İşte kalem kalem yeni ödeme miktarları haberimizde...

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Sosyal yardım parasına %17.55 zam netleşti! Evde bakım 5.097 TL, Dul maaşı 5.625 TL, engelli aylığı 3.800 TL, çocuk parası 4 bin 358 TL oldu! Kalem kalem zamlı ödeme takvimi

Memur maaş katsayısında yüzde 6'lık toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkıyla oluşacak yüzde 17.55'lik artışa göre sosyal yardım ödemeleri şöyle değişecek:

Sosyal yardım parasına %17.55 zam netleşti! Evde bakım 5.097 TL, Dul maaşı 5.625 TL, engelli aylığı 3.800 TL, çocuk parası 4 bin 358 TL oldu! Kalem kalem zamlı ödeme takvimi

65 YAŞ AYLIĞI
Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen maaş tahmin gerçekleşirse bin 997 liradan 2 bin 348 liraya ulaşacak.

Sosyal yardım parasına %17.55 zam netleşti! Evde bakım 5.097 TL, Dul maaşı 5.625 TL, engelli aylığı 3.800 TL, çocuk parası 4 bin 358 TL oldu! Kalem kalem zamlı ödeme takvimi

Bu destekten yararlanmak için bakılan kişi başı gelir sınırı da yeni asgari ücretle birlikte yükseldi.

Sosyal yardım parasına %17.55 zam netleşti! Evde bakım 5.097 TL, Dul maaşı 5.625 TL, engelli aylığı 3.800 TL, çocuk parası 4 bin 358 TL oldu! Kalem kalem zamlı ödeme takvimi

65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Kişi başına düşen gelir artık 3 bin 800 lira 77 kuruşun altındaysa 65 yaş aylığından yararlanılabilecek.

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