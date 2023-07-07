Sosyal yardım parasına %17.55 zam netleşti! Evde bakım 5.097 TL, Dul maaşı 5.625 TL, engelli aylığı 3.800 TL, çocuk parası 4 bin 358 TL oldu! Kalem kalem zamlı ödeme takvimi
Devlet tarafından ihtiyacı olan vatandaşlara sosyal yardım desteği sağlanıyor. Bu ay memur maaş katsayısında yaşanacak artışla bu desteklerin pek çoğuna yansıyacak. 65 yaş aylığı, evde bakım aylığı, engelli aylığı, ailelere çocuk desteği ödemelerinde yeni rakamlar belli oldu? Peki, evde bakım maaşlarına kaç TL zam geldi? Dul maaşı ne kadar oldu? İşte kalem kalem tüm ödemelere dair merak edilenler...
07.07.2023 07:07 - Son Güncelleme: 07.07.2023 07:07
65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Kişi başına düşen gelir artık 3 bin 800 lira 77 kuruşun altındaysa 65 yaş aylığından yararlanılabilecek.