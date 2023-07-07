SSK, BAĞKUR’a 23,77 zam tablosu netleşti! 7.500, 8.000, 10.000 TL alana 13.950 TL ek ödemeli maaş! %4 ilave iyileştirme yapılacak! 23 bin 489 TL tazminat payı...

Temmuz zammı için son veri geldi ve maaşlar netleşti. Emekliler, kök aylık, ek ödemeler başta olmak üzere pek çok konuda da da araştırmalara başladı. Belli başlı tutarlarda maaş alanlara %4 ek ödeme yapılacak. Peki, emekli maaşları ne kadar oldu? Kim, ne kadar maaş alacak? Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte detaylar...