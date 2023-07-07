SSK, BAĞKUR'a 23,77 zam tablosu netleşti! 7.500, 8.000, 10.000 TL alana 13.950 TL ek ödemeli maaş! %4 ilave iyileştirme yapılacak! 23 bin 489 TL tazminat payı...
Temmuz zammı enflasyona göre emeklilere %19.77, memur emeklilerine ise %17.55 olarak açıklandı. Bu artıştan dul ve yetimler de yararlanacak. Her ay verilen ek ödeme de yeni maaşlar üzerinden hesaplanarak ödenecek. Yeni net maaşları belli tutarın üstünde olanların ek ödemesi yüzde 4 olarak hesaplanacak. Peki, emekli zammı kaç TL oldu? Temmuz ayı emekli maaş zammı ne kadar oldu? İşte en net tablo haberimizde...
07.07.2023 06:48 - Son Güncelleme: 07.07.2023 06:48
Temmuz zammı için son veri geldi ve maaşlar netleşti. Emekliler, kök aylık, ek ödemeler başta olmak üzere pek çok konuda da da araştırmalara başladı. Belli başlı tutarlarda maaş alanlara %4 ek ödeme yapılacak. Peki, emekli maaşları ne kadar oldu? Kim, ne kadar maaş alacak? Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte detaylar...