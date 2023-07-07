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Haberler Ekonomi SSK, BAĞKUR'a 23,77 zam tablosu netleşti! 7.500, 8.000, 10.000 TL alana 13.950 TL ek ödemeli maaş! %4 ilave iyileştirme yapılacak! 23 bin 489 TL tazminat payı...

SSK, BAĞKUR'a 23,77 zam tablosu netleşti! 7.500, 8.000, 10.000 TL alana 13.950 TL ek ödemeli maaş! %4 ilave iyileştirme yapılacak! 23 bin 489 TL tazminat payı...

Temmuz zammı enflasyona göre emeklilere %19.77, memur emeklilerine ise %17.55 olarak açıklandı. Bu artıştan dul ve yetimler de yararlanacak. Her ay verilen ek ödeme de yeni maaşlar üzerinden hesaplanarak ödenecek. Yeni net maaşları belli tutarın üstünde olanların ek ödemesi yüzde 4 olarak hesaplanacak. Peki, emekli zammı kaç TL oldu? Temmuz ayı emekli maaş zammı ne kadar oldu? İşte en net tablo haberimizde...

takvim.com.tr
07.07.2023 06:48 - Son Güncelleme: 07.07.2023 06:48
SSK, BAĞKUR’a 23,77 zam tablosu netleşti! 7.500, 8.000, 10.000 TL alana 13.950 TL ek ödemeli maaş! %4 ilave iyileştirme yapılacak! 23 bin 489 TL tazminat payı...

Temmuz zammı için son veri geldi ve maaşlar netleşti. Emekliler, kök aylık, ek ödemeler başta olmak üzere pek çok konuda da da araştırmalara başladı. Belli başlı tutarlarda maaş alanlara %4 ek ödeme yapılacak. Peki, emekli maaşları ne kadar oldu? Kim, ne kadar maaş alacak? Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte detaylar...

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SSK, BAĞKUR’a 23,77 zam tablosu netleşti! 7.500, 8.000, 10.000 TL alana 13.950 TL ek ödemeli maaş! %4 ilave iyileştirme yapılacak! 23 bin 489 TL tazminat payı...

Yaklaşık 16 milyon emekli için Temmuz zam ayı oldu.

SSK, BAĞKUR’a 23,77 zam tablosu netleşti! 7.500, 8.000, 10.000 TL alana 13.950 TL ek ödemeli maaş! %4 ilave iyileştirme yapılacak! 23 bin 489 TL tazminat payı...

Zam oranlarının belli olmasının ardından hesaplamalar yapılmaya başlandı.

SSK, BAĞKUR’a 23,77 zam tablosu netleşti! 7.500, 8.000, 10.000 TL alana 13.950 TL ek ödemeli maaş! %4 ilave iyileştirme yapılacak! 23 bin 489 TL tazminat payı...

Kök aylık, ek ödemeler başta olmak üzere pek çok konuda da da soru yağdı.

SSK, BAĞKUR’a 23,77 zam tablosu netleşti! 7.500, 8.000, 10.000 TL alana 13.950 TL ek ödemeli maaş! %4 ilave iyileştirme yapılacak! 23 bin 489 TL tazminat payı...

YENİ MAAŞLAR NASIL HESAPLANACAK?

Önce tüm maaşlara zam oranı yansıtılacak.

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