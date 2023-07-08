2. torba yasa için maddeler dizildi! 2000-2019 ö. sigortalıya kademeli emeklilik sistemi yolda! 5000 prim 50-55 yaş ile SGK tablosu! Bağkur affı, staj-çıraklık...
Çalışanların emeklilik sürecini esnek bir şekilde yönetmelerini sağlayan kademeli emeklilik sistemi, belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaşan sigortalı çalışanların kısmi olarak emekli olmalarına imkan tanır. EYT sonrası yeni emeklilik reformunda kademeli emeklilik sistemi bekleniyor. Böylelikle 2000 sonrası sigortalılar için emeklilik yolu kısalacak. Peki, kimler yararlanacak? İşte detaylar...
08.07.2023 09:50 - Son Güncelleme: 08.07.2023 09:50
Kademeli emeklilik için araştırmalar torba yasa kapsamında artış gösterdi. Kademeli emeklilik sistemi, çalışanların emeklilik sürecini esnek bir şekilde yönetmelerini sağlayan bir sistem olarak biliniyor. Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmasını sağlıyor. Yeni emeklilik reformunda 2000 sonrası sigortalılar için kademeli emeklilik sisteminin hayata geçmesi bekleniyor. Peki, kimler kademeli emekli olacak? Kademeli emeklilik torba yasada yer alacak mı? İşte detaylar...