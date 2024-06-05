Sosyal yardım alanlara %20.01 zam! 65 yaş, SED, aile yardımı, dul, engelli maaş artışı belirleniyor! En az 9 bin 131 TL…

Hükümetin aldığı kararlar doğrultusunda, emeklilerden memurlara, kamu işçilerinden yaşlılara ve engellilere kadar geniş bir kesim maaşlarında artış görecek. Bu artışlar, vatandaşların geçim sıkıntılarını hafifletmeyi ve daha iyi bir yaşam kalitesine sahip olmalarını sağlamayı hedefliyor.