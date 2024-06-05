Sosyal yardım alanlara %20.01 zam! 65 yaş, SED, aile yardımı, dul, engelli maaş artışı belirleniyor! En az 9 bin 131 TL…

Hükümetin aldığı kararlar doğrultusunda, emeklilerden memurlara, kamu işçilerinden yaşlılara ve engellilere kadar geniş bir kesim maaşlarında artış görecek. Bu artışlar, vatandaşların geçim sıkıntılarını hafifletmeyi ve daha iyi bir yaşam kalitesine sahip olmalarını sağlamayı hedefliyor.
Türkiye'de yaşayan farklı toplum kesimlerini, emeklilerden memurlara, kamu işçilerinden yaşlılara ve engellilere kadar geniş bir yelpazede etkileyecek önemli bir gelişme yaşanıyor. Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte, birçok kişinin maaşında gözle görülür bir artış olacak.
💰 AİLE YARDIMI VE EK ÖDEMELER:
Çalışmayan eş için aile yardımı: 1.729 TL'den 2.075 TL'ye.
0-6 yaş arası çocuk yardımı: 380,44 TL'den 456,57 TL'ye.
6 yaş üstü çocuk yardımı: 190,22 TL'den 228,28 TL'ye.
⚕️ EMEKLİ DOKTOR EK ÖDEMESİ:
Uzman olmayan emekli doktorlar için ilave ödeme: 15.217 TL'den 18.262 TL'ye.
Uzman doktorlar için ilave ödeme: 19.782 TL'den 23.741 TL'ye.