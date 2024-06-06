Emekliye Bu Ay Çift Maaş: 18.000 TL Yatırılacak

Haziran ayı, bankacılık sektöründe rekabetin arttığı bir dönem olarak dikkat çekiyor. Çeşitli bankalar, yeni kampanyalar ve promosyonlarla emeklilere yönelik özel teklifler sunuyor. Ayrıca, bayram ikramiyelerinin ödenmesi de emekliler için ekstra bir mali destek sağlayacak. Bankalar, emeklilere yönelik rekabeti kızıştıran çeşitli promosyonlar sunarak müşteri çekmeye çalışıyor. Bu promosyonlar, genellikle hesap açılışları, mevduat miktarları veya maaş taşıma işlemleriyle bağlantılı olarak sunuluyor. İşte, bu dönemde emeklilerin yararlanabileceği en cazip banka promosyonları ve bayram ikramiyesi ödeme planları.
Bazı emekliler promosyonlarını güncellerken, bazıları da ödemelerin daha da artacağı düşüncesiyle beklemeyi tercih ediyor. Önümüzdeki dönemde promosyonların 20.000 TL seviyelerine çıkabileceği beklentileri bulunuyor. Haziran ayıyla birlikte emekliler hem bayram ikramiyesi hem de zamlı promosyon alabilecekler. İşte bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ve güncel promosyon ödemeleri...
Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zamlar, bazı emeklilerin bir üst maaş dilimine geçmesini sağlayarak daha yüksek promosyonlardan yararlanma imkanı sunabilir. Örneğin, aylığı 14.000 TL olan bir emekli, Temmuz'da maaşı artınca daha yüksek promosyon alabilecek.
🌟 Akbank
10.000 TL altı aylık: 6.250 TL
10.000-14.999 TL arası: 10.000 TL
15.000-19.999 TL arası: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
Ekstra: Her otomatik fatura talimatına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip para.