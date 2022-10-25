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Sosyal konutta ilk temel atıldı! TOKİ evleri ilk inşaat hangi illerde başlayacak? İşte il il proje ve daire planları

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine milyonlarca kişi başvurdu. Tarihi projenin ilk temeli bugün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla atıldı. Söz konusu proje hakkında birçok merak edilen var. 17 ilde eş zamanlı yapılacak temel atma töreni öncesi TOKİ'nin hangi ilde nasıl konut yapacağı belli oldu. Peki 2+1 ve 3+1 TOKİ evleri nasıl görünecek? İşte il il proje ve daire planları

25.10.2022 14:38 - Son Güncelleme: 25.10.2022 14:51
Sosyal konutta ilk temel atıldı! İşte proje hakkında 15 doğru 15 yanlış! Eve başvuran arsaya başvurabilir mi? Ödemeler ne zaman başlayacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için beklenen gün geldi. Proje kapsamında 17 ilde 5 bin 615 sosyal konutun ilk temelleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'nın Sincan ilçesinde düzenlenen toplu törenle bugün atılacak.

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Sosyal konutta ilk temel atıldı! İşte proje hakkında 15 doğru 15 yanlış! Eve başvuran arsaya başvurabilir mi? Ödemeler ne zaman başlayacak?

İLK ETAPTA 250 BİN KONUT

İlk Evim projesinde ilk etapta 250 bin sosyal konut kapsamında Ankara'da 2 bin 171, Kırşehir'de 458, Yozgat'ta 141, Konya'da 206, Kahramanmaraş'ta 210, Diyarbakır'da 158, Elazığ'da 88, Tunceli'de 118, Erzurum'da 158, Amasya'da 87, Bolu'da 206, Zonguldak'ta 595, Afyonkarahisar'da 364, Uşak'ta 158, Manisa'da 78, Aydın'da 265, ve Muğla'da 154 konut olmak üzere 5 bin 615 konutun temelleri atılacak.

Sosyal konutta ilk temel atıldı! İşte proje hakkında 15 doğru 15 yanlış! Eve başvuran arsaya başvurabilir mi? Ödemeler ne zaman başlayacak?

UCUZ TOKİ KONUTLARI 2 BİN 280 TL TAKSİTLE

Vatandaşlar, 2+1 konutlara 240 ay vade ile aylık 2 bin 280 lira taksitle sahip olabilecek. 3+1 konutlara ise 240 ay vade ile aylık 3 bin 187 lira taksitle erişebilecek.

Sosyal konutta ilk temel atıldı! İşte proje hakkında 15 doğru 15 yanlış! Eve başvuran arsaya başvurabilir mi? Ödemeler ne zaman başlayacak?

Sosyal konut için 14 Eylül'de başlayan başvurular 31 Ekim'e kadar devam edecek. e-Devlet üzerinden yapılan başvurular ise 28 Ekim'de sona erecek. Kuralar etaplar halinde, Mart 2023'e kadar çekilmiş olacak.

Sosyal konutta ilk temel atıldı! TOKİ evleri ilk inşaat hangi illerde başlayacak? İşte il il proje ve daire planları

HIZLA TAMAMLANIP TESLİM EDİLECEK

Dar gelirli binlerce vatandaşı kira öder gibi yuva sahibi yapacak evlerin hızla tamamlanarak teslim edilmesi planlanıyor.

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