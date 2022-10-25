Sosyal konutta ilk temel atıldı! TOKİ evleri ilk inşaat hangi illerde başlayacak? İşte il il proje ve daire planları
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine milyonlarca kişi başvurdu. Tarihi projenin ilk temeli bugün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla atıldı. Söz konusu proje hakkında birçok merak edilen var. 17 ilde eş zamanlı yapılacak temel atma töreni öncesi TOKİ'nin hangi ilde nasıl konut yapacağı belli oldu. Peki 2+1 ve 3+1 TOKİ evleri nasıl görünecek? İşte il il proje ve daire planları
25.10.2022 14:38 - Son Güncelleme: 25.10.2022 14:51
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için beklenen gün geldi. Proje kapsamında 17 ilde 5 bin 615 sosyal konutun ilk temelleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'nın Sincan ilçesinde düzenlenen toplu törenle bugün atılacak.
İLK ETAPTA 250 BİN KONUT
İlk Evim projesinde ilk etapta 250 bin sosyal konut kapsamında Ankara'da 2 bin 171, Kırşehir'de 458, Yozgat'ta 141, Konya'da 206, Kahramanmaraş'ta 210, Diyarbakır'da 158, Elazığ'da 88, Tunceli'de 118, Erzurum'da 158, Amasya'da 87, Bolu'da 206, Zonguldak'ta 595, Afyonkarahisar'da 364, Uşak'ta 158, Manisa'da 78, Aydın'da 265, ve Muğla'da 154 konut olmak üzere 5 bin 615 konutun temelleri atılacak.