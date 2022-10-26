SSK, Bağkur, 4C'liler EYT'siz 10, 15, 25 yılda emekli olun! Yaş, yıl, prim şartı yok! O formülle erken emeklilik bombası geldi! Vatandaş göbek atacak!
Son dakika emeklilik rotası çizilmeye başladı. Rota kapsamında kişiler avantajlı bir hizmet olanağından faydalanarak hızlı bir hizmet döngüsünden faydalanma fırsatlarına erişmiş olacaklar.
26.10.2022 09:21 - Son Güncelleme: 26.10.2022 09:21
Haber kapsamında yeni yapılacak olan formülle beraber kişiler yaş- prim şartı olmadan kolay bir şekilde emekli olabilecekler. Kişileri yakından ilgilendiren haberin detayları gelmeye başladı. Kişiler yeni açıklanacak olan formüllerle beraber en iyi hizmetlerden fırsatlarla dolu bir şekilde faydalanma ayrıcalığına erişmiş olacak. Günümüzün en popüler hizmetleri arasında bulunan yeni formülün en geç Ocak ayıyla beraber resmi gazetede yayınlanması bekleniyor.
Emeklilikte yaşa takılanları ilgilendiren haberin detayları gelmeye başladı. Peki, bu yeni habere göre EYT konusunda gündemde yer alan düzenlemelerde neler var? İşte SSK, Bağkur ve 4C'lileri kapsayacak bir şekilde karşımıza çıkan EYT düzenlemesine dair her şey!