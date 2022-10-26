SSK, Bağkur, 4C’liler EYT’siz 10, 15, 25 yılda emekli olun! Yaş, yıl, prim şartı yok! O formülle erken emeklilik bombası geldi! Vatandaş göbek atacak!

Haber kapsamında yeni yapılacak olan formülle beraber kişiler yaş- prim şartı olmadan kolay bir şekilde emekli olabilecekler. Kişileri yakından ilgilendiren haberin detayları gelmeye başladı. Kişiler yeni açıklanacak olan formüllerle beraber en iyi hizmetlerden fırsatlarla dolu bir şekilde faydalanma ayrıcalığına erişmiş olacak. Günümüzün en popüler hizmetleri arasında bulunan yeni formülün en geç Ocak ayıyla beraber resmi gazetede yayınlanması bekleniyor.