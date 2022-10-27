Bunu yapmayan EYT'lilerin emekliliği yandı! 44-47-49 yaşta ilk maaş bağlanıyor! Sigorta girişinizi 1999 öncesine çekin! SSK sigorta sicil numarası...

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Müjde için gözler aralık ayına çevrilirken EYT bekleyenlere kritik uyarılar yapıldı. EYT'de SSK sigorta sicil numarası detayı dikkat çekti. Peki Prim günü görünmeyenler ne yapmalı? SGK Sisteminde Görünmeyen Primler için yapılması gerekenler tek tek sıralandı. Öte yandan 9 Eylül 1999'dan sonra emeklilik şartları erkekler için 60 yaş ve 7 bin güne çıktı. Yani 10 Eylül 1999'da işe giren birisi için şartlar böyle. Bu arkadaşımız 1999'dan önce askerlik yapmışsa birkaç günlük borçlanma ile yaş şartını 58'e, primi de 5900'e düşürerek 2 yıl kazanabilir. İşte EYT ve erken emeklilik hakkında merak edilenler!