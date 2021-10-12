Sonunda netleşti! 1.000 TL ödeme yapılacak! Bağ-Kur SGK ve SSK Emeklilerine müjde!

2021 EMEKLİ PROMOSYON TEKLİFLERİ 2100-2500 TL 'YE KADAR ÇIKACAK

Bankalardan alınan son dakika bilgilerine göre emekliler için promosyon ödemesi 2500 TL'ye kadar çıkacak. Emeklilerin maaşlarına göre yapılacak ödemeler ve ek ödemelerle birlikte emekliler 2020 yılında 2 bin 500 TL'ye kadar promosyon ödemesi alabilecek.