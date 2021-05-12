Son yapılan zamla beraber 1.500 TL ödeme hesaba geçiyor! SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilerin aylardır beklediği haber geldi!
SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilerin aylardır beklediği büyük müjde geldi. Ocak ayında memur ve emekli maaş zamlarının belli olmasının ardından milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren güzel bir haber daha geldi. Bankalar tarafından verilen promosyon ödemesine gelen zam oranı ile beraber 1500 TL varan ödemeler yapılacak. Emekli olanlar maaşlarını istedikleri bankadan alabiliyorlar ve seçtikleri bankalardan promosyon ödemesi hakkını elde edebiliyorlar. Üç yılda bir tekrar eden emekliye promosyon ödemeleri için seçilen bankaya göre o bankanın verdiği farklı miktarda ödemeler var.
Son yapılan zamla beraber 1.500 TL ödeme hesaba geçiyor. Bankalar arasında çoğalan rekabetin ardından şayet emekli ücret alıcısı olmak için vatandaşlar bankalara 3 senelik taahhütname verirse bu ödemeden anlık olarak yararlanabilecekler. Bankalar tarafından promosyon ödemeleri emekli vatandaşların ay içerisinde aldıkları ücretlere göre değişiyor. Emekli promosyonu ilk kez 2017'de uygulanmaya başladı. Üç yıl aynı bankada kalma taahhütü veren emeklilere bankalar belli meblağlarda promosyon ödüyor. Örneğin 1 Mart 2018'de ilk promosyonunu alan emekliler, 1 Mart 2021'de ikinci promosyona hak kazanıyorlar.
Bankalar ne kadar promosyon ödemesi verecek?
Bankaların promosyon ödeme miktarı aralarında artan rekabet oranlarına göre değişiklik gösteriyor. Emekli vatandaşların bu süreçlerde taahhüt vermeden önce hangi bankanın hizmetlerinin daha uygun olduğunu ve ne kadar promosyon ödemesi verdiğini araştırarak taahhütname vermesi gerekir. Tüm bankalar emekli maaşlarına göre verdikleri promosyon ödemelerini sizler için derledik.