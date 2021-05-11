Araç almak isteyenler dikkat! 30 bin TL taşıt kredisi ile araba sahibi olun! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank…

Yüzbinlerce kişi sıfır ya da ikinci el araç almak istiyor ve güncel kampanyaları yakından araştırıyor. Bankalar koronavirüs ile mücadele eden ülkemizde ekonomik olarak vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla taşıt kredisi kampanyaları sunuyor. 30 bin TL taşıt kredisi ile araba sahibi olabilir, taksitlerinizi rahat bir şekilde ödeyebilirsiniz. Peki Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 30 bin TL taşıt kredisi için ne kadar faiz ödenir, kaç ay vade ile yararlanılır? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank taşıt kredisi şartları neler? Araba sahibi olmak isteyen vatandaşların sklıkla araştırdığı tüm bilgileri haberimizde derledik.