RAMAZAN İMSAKİYE
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Araç almak isteyenler dikkat! 30 bin TL taşıt kredisi ile araba sahibi olun! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank…

Yüzbinlerce kişi sıfır ya da ikinci el araç almak istiyor ve güncel kampanyaları yakından araştırıyor. Bankalar koronavirüs ile mücadele eden ülkemizde ekonomik olarak vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla taşıt kredisi kampanyaları sunuyor. 30 bin TL taşıt kredisi ile araba sahibi olabilir, taksitlerinizi rahat bir şekilde ödeyebilirsiniz. Peki Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 30 bin TL taşıt kredisi için ne kadar faiz ödenir, kaç ay vade ile yararlanılır? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank taşıt kredisi şartları neler? Araba sahibi olmak isteyen vatandaşların sklıkla araştırdığı tüm bilgileri haberimizde derledik.

11.05.2021 13:16 - Son Güncelleme: 11.05.2021 13:16
Araç almak isteyenler dikkat! 30 bin TL taşıt kredisi ile araba sahibi olun! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank…

Yüzbinlerce kişi sıfır ya da ikinci el araç almak istiyor ve güncel kampanyaları yakından araştırıyor. Bankalar koronavirüs ile mücadele eden ülkemizde ekonomik olarak vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla taşıt kredisi kampanyaları sunuyor. 30 bin TL taşıt kredisi ile araba sahibi olabilir, taksitlerinizi rahat bir şekilde ödeyebilirsiniz. Peki Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 30 bin TL taşıt kredisi için ne kadar faiz ödenir, kaç ay vade ile yararlanılır? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank taşıt kredisi şartları neler? Araba sahibi olmak isteyen vatandaşların sklıkla araştırdığı tüm bilgileri haberimizde derledik.

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Araç almak isteyenler dikkat! 30 bin TL taşıt kredisi ile araba sahibi olun! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank…

Araba almak isteyen milyonlarca vatandaş bankaların bahar ayına özel güncel kredi kampanyalarını ve faiz oranlarını incelemek istiyor. Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank taşıt kredisi ile hayalini kurduğunuz sıfır ya da ikinci el aracı kolay ödeme şekilleriyle kaç ay vadede ödeyebileceğinizi haberimize derledik. 30 bin TL taşıt kredisi ile araba sahibi olabilirsiniz. İşte güncel Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank kredi faiz oranları…

Araç almak isteyenler dikkat! 30 bin TL taşıt kredisi ile araba sahibi olun! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank…

HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

İhtiyaç Kredilerinde %1,54

Taşıt Kredilerinde %1,54,

Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

Araç almak isteyenler dikkat! 30 bin TL taşıt kredisi ile araba sahibi olun! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank…

Araç almak isteyenler dikkat! 30 bin TL taşıt kredisi ile araba sahibi olun! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank…

HALKBANK YEŞİL IŞIK TAŞIT KREDİSİ

0 km aracınızı hemen alıp, ödemelerinize dilerseniz 3 ay sonra başlayabilirsiniz.

Bankamızdan kullanmış olduğunuz 50.000 TL* tutarındaki kredinizi, %1,54 faiz oranı ile 48 aya varan vade ve 1580,09 TL taksitle ödeyebilirsiniz.