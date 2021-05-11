ABD'de gördü Türkiye'de uyguladı! 14 ülkeden sipariş yağıyor binlerce TL değerinde
Bursa'da 55 yıldır faaliyet gösteren bir şirket, koronavirüs salgınını fırsata çevirdi. ABD'de gördüğü fırsatı Türkiye'de hayata geçiren şirket sahibi, ürünlerine 14 ülkeden talep yağdığını söylerken; en erken 3 ay sonraya gün verdiklerini açıkladı.
11.05.2021 12:35
- Son Güncelleme: 11.05.2021 12:35
Bursa'da 55 yıldır minibüs, midibüs ve otobüs karoseri imal eden aile şirketi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreciyle yöneldiği karavan üretimiyle istihdam ve ihracata katkı sağlıyor.
Özellikle Avrupa ve Amerika kıtaları için karoser üreten ve Kovid-19 sürecinde işleri yavaşlayan firmanın sahipleri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının organizasyonu kapsamında geçen yıl gittikleri ABD'de karavan fabrikalarını gezdi.
Ziyaretlerinin ardından çekme karavan üretmeye karar veren şirket yetkilileri, 3 ay süren Ar-Ge çalışmalarını tamamladı.
Karoser sektöründeki deneyimiyle işe koyulan firma, seri üretime başlamasından bu yana geçen 4 ayda 14 ülkeye "Avrupa tip onay belgeli çekme karavan" ihraç etti.
Türkiye'nin dört bir yanından gelen taleplere de yetişmeye çalışan şirket, karavan müşterilerine en erken 3 ay sonrasına gün veriyor.